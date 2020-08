Verdrietig nieuws voor Linda Hakeboom: presentatrice getroffen door borstkanker

View this post on Instagram

Afgelopen week vertelde ik dat ik voor een knobbeltje naar het ziekenhuis moest. Wat ongelooflijk hoeveel reacties daarop kwamen. Van mensen die het zelf hebben meegemaakt, tot mensen die op dit moment in behandeling zijn, tot mensen die iemand kennen in hun omgeving die er wel, of soms ook niet, op tijd bij was. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om direct naar de huisarts te gaan als je iets voelt. Niet stoer doen, er is geen enkele reden om niet aan de bel te trekken. Gelukkig is er in het overgrote gedeelte van de gevallen niks ernstigs aan de hand, maar better safe than sorry toch? En ps: zóveel dank voor alle lieve reacties ook! Ik moet nog eventjes verder onderzocht worden, maar er was niet direct reden tot paniek, dus ik ga er maar vanuit dat t onschuldig is. Ik ben hoe dan ook superblij dat t in de gaten gehouden wordt. Check jezelf! X