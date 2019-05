Vergeet dít plekje niet schoon te maken onder de douche

De gemiddelde Nederlander doucht negen minuten per keer. Maar in die paar minuten zepen we ons lichaam in en zitten we vaak meer te genieten van het warme water dat tegen ons lichaam aanklettert dan dat we élk plekje op ons lichaam onder handen nemen. Zoals onze navel. En eerlijk is eerlijk, hoe vaak maak je nou eigenlijk je navel schoon?

Blijkbaar doe je dat niet elke dag of in sommige gevallen zelfs nooit. En dat zou je volgens dokters en dermatologen wel dagelijks moeten doen.

Bacteriën

In je navel barst het van de bacteriën. Volgens de Amerikaanse dokter Travis Stork zitten er meer dan 60 verschillende soorten bacteriën in je navel. En dan heeft hij het nog niet eens over restjes zweet, zeep, stof, bodylotion en noem het maar op. Als er te veel viezigheid in je navel zit, kan dit gaan ontsteken en daar zit je niet op te wachten.

Hoe maak je het schoon?

Volgens de New Yorkse dermatoloog Jessica J. Krant kun je je navel het beste schoonmaken met milde zeep en water. Daarna is het belangrijk dat je je navel goed uitspoelt, zodat er geen restjes zeep achterblijven.

Een andere tip van VIVA’s Shivani: je kunt ook een beetje olie in je navel doen (baby olie bijvoorbeeld), even een kwartiertje laten inweken en dan met een schoon wattenstaafje de hardnekkige vuilresten eruit halen.

