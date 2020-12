Vergeet jij ook adem te halen tijdens het sporten? Dit is hoe je dat kunt trainen

Terwijl je heel wat kilo’s weet weg te drukken in de fitness, ben je wel even een ding vergeten. Want ja, blijven ademen is heel belangrijk, óók tijdens het sporten. Betrap jij jezelf erop dat je soms stiekem even vergeet lucht te happen? Je bent niet de enige.

Door op het goede moment in- en uit te ademen, kun je juíst meer kracht zetten. Daarnaast hebben je spieren ook de zuurstof nodig om je energie te kunnen blijven geven. Als jij dus weer onbewust vergeet adem te halen, kan het zomaar zijn dat je je duizelig voelt en dat je spieren verkrampen.

Ademen tijdens het sporten

Toch kan het goed dat je dacht dat je lekker bezig bent door juist even geen zuurstof binnen te krijgen. Je haalt op deze manier kracht uit je buikspieren en maakt er meteen een soort crunch van. Klinkt best effectief, maar is het niet: op deze manier span je niet de spieren aan die je juist wél zou moeten voelen.

Work-out

Merk je dat je dit doet? Geen zorgen, ook je ademhaling kun je trainen. Daarbij is het belangrijk om diep in te ademen, zodat je genoeg zuurstof in je longen en bloed weet te krijgen. Oefen dit een paar keer en je zult merken dat je er een stuk beter in wordt. Het is net sporten! Daarbij mag je vooral veel aandacht geven aan je middenrif. Wanneer je namelijk alleen maar oppervlakkig ademhaalt via je borst, zal je hartslag en je bloeddruk omhoog gaan én zul je je dus juist sneller buiten adem voelen.

Breathhh

Je middenrif is dus erg belangrijk. Wil je helemaal in de termen duiken, dan wordt deze manier ook wel diafragmatisch ademhalen genoemd. Hoe ga je te werk? Ga op de grond liggen met één hand op je borst en de ander op je buik. Dit hoeft niet midden in de gym, maar kun je prima eerst thuis even oefenen. Vervolgens ga je langzaam inademen door je neus en kijk je bij het uitademen of je buik omhoog gaat. Is dit niet het geval, dan adem je dus niet via je middenrif, maar via je borstkas. Probeer daarom om hierop te letten en je zult zien dat het heel wat verschil maakt!

