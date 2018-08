Vergeet de lichamelijke voordelen, dit is pas écht waarom je wilt gaan sporten

Hebben we het over sporten, dan zijn we geneigd te denken aan de lichamelijke voordelen van beweging. Spieropbouw, lenigheid, afvallen, het zijn allemaal voordelen die komen kijken bij regelmatig sporten. Toch zouden we wat meer mogen denken aan de effecten van sporten op je brein. Die zijn namelijk minstens zo groot. Ben jij op zoek naar wat extra sportmotivatie? Lees dan snel verder over de verrassende voordelen van lichaamsbeweging op je brein.

Sporten verbetert je humeur

Uit onderzoek is gebleken dat een dagelijkse lichaamsbeweging van 5 minuten je humeur al kan verbeteren. Door lichaamsbeweging stijgt de productie van endorfine, het stofje dat je gelukkig maakt. Hoe meer je sport, hoe hoger de productie van endorfine. Dat wil zeggen dat er binnen je brein plaats gemaakt moet worden voor deze nieuwe dosis endorfine, waardoor negatieve stofjes vanzelf opzij geduwd worden. Uit eerder onderzoek van de Universiteit van Toronto bleek op basis daarvan dat sporten op de lange termijn depressies kan voorkomen.

Sporten verlaagt stress en angst

Sporten op regelmatige basis verlaagt de activiteit in het sympathisch zenuwstelsel, dat ook wel bekend staat als het ‘vechten of vluchten’-mechanisme in je brein. Dit deel van je brein kun je als het ware reguleren door je sympathisch zenuwstelsel te trainen. Lees: door te sporten. Hierdoor gaan je hartslag en bloeddruk omlaag en leer je je ademhaling te controleren. Op de langere termijn zorgt dit ervoor dat je angst minder snel getriggert wordt.

Sporten verbetert je slaap

Uit een onderzoek van Mental Health and Physical Activity blijkt dat 150 minuten lichaamsbeweging per week significant de nachtrust verbeterd. Dit hangt natuurlijk samen met bovenstaand punt: stress en angst staan in directe verbinding met je nachtrust.

Sporten verbetert je cognitieve functie

Dit is misschien wel het coolste effect van lichaamsbeweging op je brein: de boost voor neurotrofines. Dit is een belangrijk stofje voor het overleven van neuronen, die je hersenen nodig hebben om te blijven werken en groeien. Door deze boost wordt de cognitieve functie gestimuleerd: het leren, onthouden, het oplossen van problemen en je intelligentie. Ook interessant: de wetenschap heeft nog steeds niet kunnen achterhalen hoe deze boost exact ontstaat en welke mechanismen hierbij een rol spelen. Isn’t that magic?

Sporten helpt tegen dementie

Lichaamsbeweging zorgt voor een betere doorbloeding van je lichaam. Je bloed stroomt krachtig door je hele lichaam, en ook door je hersenen. Hierdoor wordt het brein gevoed met bloed dat rijk is aan voedingsstoffen en houd je je hersenen als het ware fit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Elite Daily