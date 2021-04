Als je van nature verlegen bent, voelde de lockdown ergens misschien wel als een verademing. Je hoeft niet te socializen bij de koffieautomaat of naar feestjes waar je niemand kent. Met een summer of love en de ‘whoring twenties’ in het vooruitzicht, kan het dan handig zijn om die social skills nu stap voor stap een beetje op te poetsen.

Als je verlegen bent, voelt het misschien alsof je de afgelopen maanden eindelijk écht jezelf kon zijn. We leven immers toch in een wereld waarin degene die het hardst roept gehoord wordt. Als jezelf naar voren duwen niet je specialiteit is, kost dat bakken energie. Heerlijk dus als je nu achter je laptop kunt verdwijnen zonder actief te moeten informeren naar andermans weekend of je door gesprekjes met vage bekenden die je tegenkomt op het station hoeft te manoeuvreren.

Verlegen zijn is geen tekortkoming

Het kan ook zijn dat je niet per se verlegen bent, maar de laatste tijd toch merkt dat socializen je minder soepel afgaat dan pre-lockdown. Opeens weet je geen ander gespreksonderwerp dan het weer en kom je hakkelend uit je woorden tijdens een Zoom-call. Het voelt een beetje alsof je het babbelen bent verleert.

Ten eerste: verlegen zijn is geen tekortkoming. Waarschijnlijk vinden je vrienden het juist fijn dat je geen schreeuwer bent. Jij bent degene die rust en harmonie in de groep brengt. Als je verlegen bent, ben je waarschijnlijk ook een steengoede luisteraar en sterk in observeren. Maar in een wereld waarin spontaniteit, extravert zijn en zelfvertrouwen wordt gewaardeerd, heb je het als verlegen persoon niet altijd makkelijk.

Hoe fijn die lockdown dan ook voelt: er komt echt een dag waarop je je toch weer onder de mensen begeeft. Als je daar nu al tegenop ziet, helpen deze tips om die sociale ‘spier’ alvast een beetje te trainen.

1. Drie vragen

De grootste angst van verlegen mensen: straks heb ik niks om te zeggen. Bewapen jezelf daarom alvast met drie vragen die je post-lockdown altijd kunt stellen nadat je iemand gedag hebt gezegd. Dat vragen stellen is fijn omdat je dan niet zelf in de schijnwerpers hoeft te staan en veel mensen het juist leuk vinden over zichzelf te praten.

Denk aan vragen als:

Hoe gaat het met jou nu de maatregelen zijn opgeheven?

Ben je weer op kantoor of werk je nog vanuit huis?

Hoe bevalt het je om weer erop uit te kunnen?

2. Begin klein

Als het idee van een groep mensen je intimideert, begin dan klein. Spreek met één of hoogstens drie personen af. Je kunt ook zeggen dat je het best spannend vindt om weer af te spreken. Zo hoef je jezelf niet te overschreeuwen en zul je ook niet wegkwijnen in het gezelschap.

3. Probeer te spiegelen

Als je graag onder de mensen bent maar niet graag in het middelpunt van belangstelling staat, kun je proberen te spiegelen. Dat is een gesprekstechniek waarbij je herhaalt wat de ander zegt. Bijvoorbeeld:

Jij: ‘Hoe gaat het met je?’

Vriend: ‘Wel oké. Een beetje moe, maar oké.’

Jij: ‘Ben je moe?’

Vriend: ‘Ja ik heb vannacht amper geslapen omdat de kat aan het nachtbraken was.’

Jij: ‘Aan het nachtbraken?’

Vriend: ‘Ja de kat wordt nogal hyper rond middernacht, geen idee waarom.’

Jij: ‘Je hebt geen idee hoe dat komt?’

Zo zwart op wit staat het misschien gek, maar in gesprek zorgt dit ervoor dat de focus op je vriend blijft en die vriend zich ook nog eens enorm gehoord voelt.

Hoewel deze tips je wat handvaten geven om je als verlegen persoon wat soepeler door sociale situaties te laveren, is het goed om in je achterhoofd te houden dat verlegenheid niet een probleem is dat je moet oplossen. Je kunt prima verlegen én trots zijn.

Bron: Red | Beeld: Getty