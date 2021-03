Vermissing Sarah leidt tot vraag: wat kunnen mannen doen tegen onveilig gevoel?

Engeland is al een week in de ban van de vermissing van Sarah Everard (33). De vrouw werd vorige week voor het laatst gezien toen ze naar huis liep na een bezoek aan een vriendin thuis. Ondertussen is een 40-jarige politieagent aangehouden op verdenking van moord. De vermissing zorgt tot veel onrust en leidt op Twitter tot de vraag: wat kunnen mannen doen om vrouwen op straat een veiliger gevoel te geven?

Hoewel dit in Engeland afspeelt, is dat onveilige gevoel ook Nederlandse vrouwen niet vreemd. Als je kijkt naar het aantal vrouwen dat wordt vermoord, vermist is of in iets onschuldiger vorm last heeft van straatintimidatie is dat ook niet gek. Misschien loop je zelf ’s avonds ook wel over straat met een sleutel in je hand, een fles deodorant bij wijze van pepperspray in je tas terwijl je doet alsof je druk aan het bellen bent. Het zijn dingen waar de meeste mannen niet eens over nadenken wanneer ze alleen de deur uit gaan.

This Sarah Everard story is heartbreaking ‘She shouldn’t be walking alone at night’ Who should she walk with then? A police officer perhaps? — Vic (@vicakie) March 10, 2021

Gegronde angst

In Nederland wordt iedere acht (!) dagen een vrouw vermoord. Niet al die vrouwen krijgen een naam of een gezicht. Daarom maakt de zaak Sarah Everard nu in Engeland en daarbuiten veel indruk. Vrouwen voelen zich onveilig, bestolen en overweldigd. De vermissing van Sarah staat voor alles waar we als kind al voor werden gewaarschuwd: fiets nooit alleen naar huis, app als je thuis bent, praat niet met vreemden. Nu blijkt (opnieuw) dat die angst gegrond is en die voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Wat kunnen mannen doen?

Tussen de standaard dosis victim blaming (‘Wat deed ze daar dan alleen op dat tijdstip?’) is de tweet van Stuart Edwards extra opvallend. Hij vraagt zich namelijk af wat mannen kunnen doen. ‘Ik woon om de hoek van waar Sarah Everard voor het laatst werd gezien. Iedereen is extra oplettend. Naast zoveel mogelijk ruimte geven op stille straten en je gezicht zichtbaar houden, is er nog iets wat mannen redelijkerwijs kunnen doen om de angstfactor te verkleinen?’

I live less than five minutes from where Sarah Everard went missing. Everyone is on high alert. Aside from giving as much space as possible on quieter streets and keeping face visible, is there anything else men can reasonably do to reduce the anxiety/spook factor? — Stuart Edwards (@StuartEdwards) March 9, 2021

Loop niet te dichtbij

Die oprechte vraag wordt gewaardeerd. ‘Dit is een excellente vraag en ik zou willen dat meer mannen die stellen’, schrijft Fiona Sturges. ‘Steek de straat over om te voorkomen dat je dicht achter een vrouw loopt. Geef alle vrouwen de ruimte. Ren nooit dichtbij als je aan het joggen bent – zeker niet in het donker. Ik blijf me eindeloos verbazen over hoeveel mannen dit doen. En loop vrouwelijke vrienden naar huis.’

Ook Julie Cohen wijst erop dat het belangrijk is dat mannen een vrouw op hetzelfde pad laten lopen. Dat pad heeft ze namelijk uitgekozen omdat dat het meest verlicht is of de meeste uitwegen heeft. ‘Het is zo vaak gebeurd dat ik door een man gedwongen werd tussen hem en een muur te lopen.’

Laat haar met rust

Ook liever niet doen: tegen je praten in uitgestorven openbaar vervoer. Op dat moment kun je als vrouw het gevoel krijgen dat je in de val zit. ‘Als we je negeren, zijn we bang dat we je kwaad maken. Als we reageren, zijn we bang dat je denkt dat we ergens voor in zijn. Als zíj het gesprek begint: prima. Maar laat haar anders met rust.’

Los van alle tips (deel ze met de mannen in je omgeving) is het natuurlijk ongelooflijk triest dat we in een wereld leven waarin dit überhaupt nodig is. Maar als man zijnde kun je een steentje bijdragen om een vrouw veiliger te laten voelen in een wereld waarin ze dat niet zijn.

This is an excellent question and I wish more men would ask it. Cross the street to avoid walking behind a woman. Give all women space. Never run close to them when jogging, esp in the dark – I’m endlessly astonished at how many men do this. Offer to walk female friends home. — Fiona Sturges (@FionaSturges) March 10, 2021

What a lovely kind tweet. Thanks. Basically never ever walk closely behind a woman. Cross the street to avoid this if necessary. I was attacked from behind once and even tho it was decades ago I still get freaked out if anyone walks too closely behind me. Thank you. — 🍒LauraMarcus💙 (@MissLauraMarcus) March 10, 2021

If you’re walking behind a woman, even at a distance, and it’s dark, cross over to the other side of the road and walk there instead. I’ve had men do this a couple of times and it’s like a huge weight lifted. — Hannah Al-Othman 📝🗞 (@HannahAlOthman) March 10, 2021

Walk your friends home no matter how safe you may perceive the route, cross road if you’re walking behind a lone female and discuss with your male friends, I still don’t think men have any comprehension of how scary it can be walking alone at night as a female. — Sara Lee 💙 (@SaraLee) March 10, 2021

