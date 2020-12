Kom maar op met die huilbui! 12 verrassende weetjes over huilen

Huilen: we doen het allemaal. De een huilt om de kleinste gebeurtenis terwijl de ander zelden een traan laat. Soms heb je gewoon even zin in een lekkere huilbui (en dat mag), maar we kunnen ook huilen van geluk. Op welke manier je ook huilt, het is goed voor je! Maar naast dat huilen onder andere ons lichaam rust geeft, zijn er nog genoeg andere weetjes over huilen. En die zag je niet allemaal aankomen.

1. We beginnen maar gelijk met een shockend bericht. Wist je dat wij vrouwen gemiddeld zo’n 16 maanden van ons leven (tot je 78e levensjaar) huilen! Omgerekend is dat ongeveer 12.000 uur. Je bent er maar druk mee.

2. Daarnaast duurt een huilbui van een vrouw gemiddeld 6 minuten. En hoe lang een man huilt? 2 á 4 minuten. Ja, wij vrouwen hebben het dus echt druk met huilen.

3. We gaan nog even door met het verschil tussen mannen en vrouwen. Waar mannen 5 tot 20 keer per jaar een traantje wegpinken, huilt het vrouwelijk geslacht wel 20 tot 50 (!) keer per jaar. Gelukkig is hier een goede, wetenschappelijke reden voor. Het hormoon prolactine dat vrouwen hebben werk drempelverlagend om te huilen. En het mannelijk hormoon testosteron werk juist drempelverhogend. We kunnen er dus echt niets aan doen dat we vaker moeten huilen.

4. Een iets minder weetje nu: de geur van de vrouwentranen zijn niet goed voor de sex drive en de testosteronproductie bij de mannen. Als we de neurologische studie aan het Weizmann Institute of Science in Israël moeten geloven. Lekker dan…

5. Huilen van blijdschap is niet vervelend. Blijkbaar ben je zo blij of vind je iets zó grappig dat je er spontaan van begint te huilen. Als je tussen het huilen voortaan nog tijd hebt om na te denken moet je eens letten op je ogen. Blijkbaar komt de eerste traan uit je rechteroog als je huilt van blijdschap.

6. Is het dan omgekeerd als je huilt van verdriet? Zeker wel! Ben je verdrietig dan bungelt de eerste traan uit je linkeroog. Handig om te weten wanneer je niet weet waarom iemand anders huilt.

7. Huilen is blijkbaar iets super menselijk. Tuurlijk kan een hond huilen en een kat ‘janken’, maar wij mensen zijn de enige wezens die huilen om een emotionele reden.

8. Maar huilen om een emotionele reden is zo verkeerd nog niet. Deze emotionele tranen bevatten hormonen met proteïne. En die hebben een pijnstillende werking. Lekker huilen dus!

9. Nog een laatste wetenschappelijk weetje. Traanvocht is – als je het puur chemisch bekijkt – hetzelfde als speeksel. Ze bestaan beide uit hormonen, eiwitten, water en zout. Een beetje verwarrend is dit weetje wel…

10. Als je flink gaapt, kan er wel eens een traantje ontsnappen uit je ooghoek. Je ogen worden tijdens het gapen dichtgedrukt, omdat je zoveel mogelijk zuurstof naar binnen probeert te ademen. Dat dichtknijpen is heftiger dan je denkt. Blijkbaar wordt de druk op je traanbuizen zo heftig dat ze traanvocht gaan produceren en het dus mogelijk is dat er een traan over je wang biggelt na een grote gaap.

11. Dan hebben nog een super random feitje. Als een astronaut in de ruimte moet huilen, blijven de tranen aan het gezicht plakken. Het is te hopen dat het dus geen grote huilbui wordt daarboven.

12. We hadden het er al even over, huilen is goed voor je. Onder andere omdat het dus de pijn verzacht. Velen zeggen ook dat huilen oplucht, maar volgens gezondheidspsychologe Michelle Hendriks moet je dan wel iemand in de buurt hebben die je tijdens, of na het huilen, kan steunen. Omdat je dan getroost wordt, voel je sociale steun en dát lucht op. Moederziel alleen op je bed een potje huilen heeft dus eigenlijk niet heel veel zin. Maar dat is puur als je naar gezondheid kijkt. Want soms kan ook in je eentje huilen best wel lekker zijn. En dat is helemaal oké!

Bron: Cosmopolitan