Dit zijn de drie meest voorkomende soorten van emotionele stress

De tweede variant van stress uit zich door het gevoel dat je vrijwel helemaal niks meer voelt, en een soort verdoofd door het leven gaat. ‘Veel mensen met deze soort denken dat ze geen stress hebben’, schrijft ze in haar boek The Stress Solution: A Revolutionary New Method for Emotional Resilience. ‘Vaak zien we bij deze vorm dat mensen hun zorgen proberen te verdoven met eten, drinken, geld uitgeven, werken of andere opties.’

Valse euforie

Tot slot kan ook juist een zeer euforisch en optimistisch gevoel een teken van opgekropte stressgevoelens zijn, legt de psychologe uit. Dit is ook meteen de lastigste om vast te stellen, aangezien mensen zich in dit geval ook ‘echt’ goed voelen en niet in de gaten hebben dat het eigenlijk vrij slecht gaat. ‘We hebben de illusie dat alles fantastisch is, en pas later als we uit die toestand ontwaken realiseren we ons dat we onszelf pijnigden door niet toe te geven aan de stress’, aldus Lauren Mellin.