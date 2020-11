Verslaafd aan stress: hoe herken je het én hoe voorkom je het?

Een beetje stress is goed, wordt vaak gezegd, want niemand kan een écht stressvrij leven leiden. Stress kan zorgen voor motivatie en een lekkere adrenalinekick, maar het kan er ook voor zorgen dat je overwerkt raakt, je je te veel zorgen maakt en je kunt er zelfs verslaafd aan raken. Dit is hoe je een stressverslaving herkent én hoe je het voorkomt.

Stressperiodes

Met Sinterklaas, Kerst én Oud en Nieuw die om de hoek komen kijken, lijkt iedereen wat meer gestresst. De winter- en feestmaanden staan er dan ook bekend om. Alles is wat grijzer en grauwer en soms is de motivatie om ook nog maar íets te doen ver te zoeken. En waar leidt dit tot? Juist, stress. Om er voor te zorgen dat je je niet volledig in je stress stort, is het belangrijk om je zelf een aantal vragen te stellen. Deze vragen kunnen cruciaal zijn, want als je jezelf voorbijloopt zou je zomaar een heuse stressverslaving kunnen oplopen.

Is dit míjn negatieve energie of die van iemand anders?

Stress wordt vaak op een negatieve manier geuit. Heb je een deadline, maar wil het je maar niet lukken? Dan krijg je stress. Heb je de bus gemist en kom je nu niet op tijd? Dan krijg je stress. Het kan zo zijn, dat jij gestresst wordt van iemand anders zijn of haar stress. Zeker als je gevoelig bent voor het aanvoelen van andermans emoties, kun je zelf heel snel die negatieve energie van een ander overnemen – Kreeften-sterrenbeelden, we hear you. Probeer dus uit te zoeken of de stress van jou komt of juist van iemand uit je omgeving. Op deze manier kun je er makkelijker uitkomen.

Kan ik er iets aan veranderen?

Wanneer je hebt uitgevonden waar de stress precies vandaan komt, is het handig om je af te vragen of je er iets aan kan veranderen. Heb je zelf de controle in een situatie? Of kun je er écht niks aan doen? Het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Maar, probeer het te laten gaan wanneer je er zelf niks aan kunt veranderen. Ligt de stress bij iemand anders? Vervelend, maar het is in zo’n situatie beter om éérst voor jezelf te kiezen.

Wat zijn mijn grenzen?

Grenzen aangeven kan nog weleens een lastige zijn voor sommige mensen, maar toch is het heel belangrijk om wel te doen. Ben jij zo iemand die overal ‘ja’ op zegt en met grote moeite ‘nee’ zegt? Dan ben je een heel stuk vatbaarder voor een stressverslaving. Zeker nu we allemaal thuiswerken is het goed voor je om even weg te stappen van je werk en bijvoorbeeld even een rondje te gaan wandelen. Zo maak je je hoofd eventjes leeg en kun je daarna weer met frisse moed aan de slag.

Natuurlijk is het lastig om écht stress-vrij te worden. Logisch, want er zijn altijd wel dingen aan de hand. Merk je dat het te erg wordt? Praat er met mensen over – zij staan vaak buiten de situatie en hebben een hele andere kijk dan jijzelf op dat moment.

