‘Later wil ik twee kinderen’, roepen veel vrouwen van jongs af aan standvastig. Maar zo vanzelfsprekend als het klinkt, zo moeilijk is het voor veel stellen om hun kinderwens te realiseren. Een van de mogelijke oorzaken: prematuur ovarieel falen, oftewel de vervroegde overgang.

Gemiddeld worden vrouwen tot hun 51ste ongesteld. Als ze een jaar niet hebben gemenstrueerd, kan vastgesteld worden dat ze in de menopauze – de overgang dus – zijn beland. Voorafgaand aan die laatste menstruatie, hebben de meeste vrouwen vijf à tien jaar last van ‘overgangsklachten’ zoals opvliegers.

Wat is het?

Maar bij sommige vrouwen – één procent, om precies te zijn – begint de menopauze een stuk eerder. Zij stoppen al vóór hun veertigste met menstrueren en belanden dus vervroegd in de overgang. Dat houdt in dat de eicelvoorraad in de eierstokken al op jonge leeftijd uitgeput is. Het wordt in de medische wereld ook wel POF – prematuur ovarieel falen – of POI – primaire ovariële insufficiëntie – genoemd.

Van een vervroegde overgang is sprake als:

De menstruatie minstens vier maanden aaneengesloten wegblijft;

Er sprake is van een hoge concentratie follikel stimulerend hormoon (FSH) in het bloed. FSH stimuleert de groei en rijping van eiblaasjes. (Om vervroegd in de overgang te zijn moet een FSH-concentratie van meer dan 40 IU/l wordt gemeten. Normaal is 10 IU/l.)

Maar let op: de vervroegde overgang wil niet altijd betekenen dat de menstruatie definitief is gestopt. Soms worden vrouwen toch nog onregelmatig ongesteld. Dat kan verwarring opleveren.

Hoe merk je het?

Veel jonge vrouwen hebben in eerste instantie niet door dat ze in de overgang zijn. Klachten als opvliegers en stemmingswisselingen worden niet herkend omdat weinig mensen er op jonge leeftijd rekening mee houden dat de overgang de oorzaak kan zijn. Vaak ontdekken ze pas dat de menopauze is begonnen als ze stoppen met de pil omdat ze zwanger willen raken, maar vervolgens niet ongesteld worden.

Week van de Vruchtbaarheid

Van 4 t/m 10 november is het in heel Europa de Week van de Vruchtbaarheid. Veel mensen durven niet over hun vruchtbaarheidsproblemen te praten. Het doel van de themaweek is dan ook om het taboe te doorbreken. Op 9 november 2019 organiseert Freya een bijeenkomst in Montfoort voor mensen met een onvervulde kinderwens.

Meer weten over de vervroegde overgang? De komende weken lees je er op viva.nl alles over. Zo vertellen we je alles over de mogelijke oorzaken en gevolgen en praten we met jonge vrouwen die zelf in de overgang zijn.

