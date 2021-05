Voor de vierde keer alweer staat Victoria Koblenko in het mannenblad FHM en maakt daarbij weer kans om de mooiste vrouw van Nederland te worden. Voor de FHM500 duikt de actrice het bad in met een pruik waar je ‘U’ tegen zegt. Maar naast zwoel poseren trekt de presentatrice ook haar mond open over de ‘MeToo-beweging’ tijdens een interview met ‘De Telegraaf’.

Volgens Victoria Koblenko is de wereld “bekrompen” geworden sinds de opkomst van de MeToo-beweging. “We proberen de zijden handschoentjes uit als antwoord op de MeToo-beweging en de Trumpiaanse retoriek”, zegt de 40-jarige presentatrice en actrice in een interview met De Telegraaf.

Misplaatste voorzichtigheid

Koblenko vindt deze extra voorzichtigheid veelal misplaatst. Die zijden handschoentjes voelen als een soort “compensatie”, vertelt ze. Zo merkte ze dat bijvoorbeeld tijdens haar fotoshoot voor de FHM500, het jaarlijkse magazine waarvoor de vijfhonderd mooiste vrouwen van Nederland worden geselecteerd. Koblenko is een van hen.

Vrijwillig naakt

“Tegenwoordig zegt een fotograaf: ik ga nu je voet aanraken, mag dat? Volgens de nieuwe ethiek is dat normaal, maar ik lig hier voor de shoot vrijwillig openhartig halfnaakt in bad.” Zo’n voorzichtige vraag van een fotograaf is volgens Koblenko echt niet nodig. “Ik ga heus geen rechtszaak beginnen over die voet, anders had ik er niet aan moeten beginnen.”

Verwennerij

De actrice staat dit jaar voor de vierde keer in de FHM500, die volgende maand uitkomt. De halfnaakte fotoshoots zijn nog steeds spannend, vindt ze. “Je moet de hele dag je buik inhouden, haha. Maar laten we eerlijk zijn: het is ook een ontzettende verwennerij om op je allermooist te worden vastgelegd.”

