Brr: Video laat zien hoeveel bacteriën onder je mondkapje broeien

Sleutels? Check. Mobiel? Check? Mondkapje? Check. Wie had dat ooit gedacht: de deur uitgaan met een mondkapje binnen handbereik is onderdeel geworden van onze dagelijkse routine. Daarom willen we niet eens weten hoeveel bacteriën er eigenlijk op dat mondkapje broeien.

Maskné is geen grap. Steeds meer mensen kampen met puistjes rondom kin en neus. Dikke kans dat je mondkapje de schuldige is. In de broeierige omgeving van de stof en je warme adem kunnen bacteriën floreren, met alle gevolgen van dien. Je moet er eigenlijk niet teveel aan denken, maar TikTokker @slimsheady25 dook toch in de mondkapjes en kwam met de schokkende beelden.

Bacteriën galore

In de video is te zien hoe ze met een wattenstaafje een uitstrijkje neemt van haar mondkap en die uitsmeert over petriglaasjes. Paar dagen wachten, et voilà: bacteriën galore. Ze laat het verschil zien tussen een gedragen mondkapje en een steriel mondkapje en het verschil is op z’n zachtst gezegd aanzienlijk.

Meer aan de binnenkant

De TikTokker vond meer bacteriën aan de binnenkant van het gedragen masker dan aan de buitenkant. Dat verklaart dus waarom je weer puistjes hebt alsof je net in de puberteit zit. Omdat we nou eenmaal niet aan mondkapjes ontkomen, is het dus belangrijk dat je stoffen exemplaar eigenlijk na ieder gebruik in de wasmachine gooit. Als je het kapje niet gebruikt, kun je hem het best opbergen in een apart zakje – dus niet los in je tas.

Wat je huid betreft: het helpt om je huid schoon te maken zodra je je mondkapje afzet. Maak je huid ’s avonds voor het slapen gaan nog grondiger schoon dan normaal. Een volle nachtcrème gaat de strijd aan met huidirritatie als gevolg van je kapje.

Bron: Glamour UK | Beeld: iStock