VIDEO: Paralympisch atlete Fleur Jong (21): ‘Weer kunnen rennen voelt als vrijheid’

Na een agressieve bloedbacterie raakte Fleur Jong (21) op zestienjarige leeftijd haar onderbenen kwijt en werden acht van haar vingers gehalveerd. Door haar kracht, overtuiging en vastberadenheid staat ze aankomend weekend op de Paralympische Spelen in Londen.

Fleur kwam in aanraking met blade rennen en nog geen jaar erna won ze brons op de tweehonderd meter tijdens het WK in Doha. Voor de tweehonderd meter T44 – haar specialisatie – komt Fleur aanstaande zaterdag uit in de kwalificatie heat, zondag vindt de finale plaats.

In bovenstaande video vertelt Fleur wat weer kunnen rennen voor haar betekent. Hiermee wil ze anderen inspireren net zo fearless te zijn als zij.

Bron en beeld Under Armour