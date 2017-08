Dit gebeurt er wanneer je een week lang ontbijt met 600 calorieën

Over het ontbijt hebben voedingsdeskundigen verschillende meningen: de één zegt dat het de belangrijkste maaltijd van de dag is, de ander zegt dat je ’t makkelijk kan overslaan. Anderen beweren juist dat zwaar ontbijten slanker maakt, omdat je de rest van de dag minder trek hebt en dus minder geneigd bent om te snacken. Journalist Daphne nam de proef op de som en ging een week lang zwaar ontbijten.

Ik heb eigenlijk altijd haast. Mijn ontbijt sla ik dan ook geregeld over. Onderweg naar de redactie werk ik ’s ochtends gauw een mueslireep of een yoghurtje naar binnen, en daar blijft mijn ontbijt dan bij. Een week lang zwaar ontbijten was dus echt een uitdaging voor mij.

Ontbijten als een koning

Allereerst: wat kun je precies als ‘zwaar ontbijten’ definiëren? Ik ga dit niet te moeilijk maken en heb het advies van het Voedingscentrum opgevolgd. Een normaal ontbijt bevat volgens het centrum 300 tot 400 calorieën. Echter ga ik niet een week normaal ontbijten, maar zwaar. 600 calorieën leek mij dus wel fair. Je kunt natuurlijk vette happen nemen om aan 600 calorieën te komen, maar ik wilde voor een gezondere aanpak gaan. Zo min mogelijk verzadigde vetten, zo min mogelijk geraffineerde suikers en zo veel mogelijk eiwitten.

Dag 1

Pfoe, dat bevalt me wat lastiger dan ik dacht. 600 calorieën zijn wel héél veel. Gelukkig heb ik goed nagedacht over mijn ontbijt en dingen gekozen die ik lekker vind. Vandaag op het menu: 2 speltboterhammen (165 calorieën) met smeerkaas (72 calorieën) en kipfilet (37 calorieën), een half bakje Griekse yoghurt (94 calorieën) en cruesli (87 calorieën), een zelfgemaakt sapje met aardbei, Griekse yoghurt chiazaad en banaan (211 calorieën). Zo, een hele bups calorie-informatie. Zoals de goede hoofdrekenaars misschien hebben gemerkt zat ik zelfs bóven de 600 calorieën! Tijdens de lunch krijg ik niet meer naar binnen dan een plakje bananenbrood. Een collega vraagt dan ook verbaasd: ‘Heb je daar wel genoeg aan…? ’Mijn antwoord: ‘Je wilt niet weten… dit is meer dan genoeg.’

Dag 2

Het sapje was me gisteren eigenlijk wel goed bevallen. Je drinkt het in de ochtend makkelijk weg en als je yoghurt in huis hebt kun je eigenlijk alle ingrediënten die je lekker vindt erin gooien. Bruine bananen op de fruitschaal die toch niemand meer eet? Perfect voor in je sapje. Vandaag kies ik voor halfvolle yoghurt, banaan, ananas en hennepzaad. Samen met een aantal Nederlandse bammetjes met kaas zit ik al snel weer op de 600. Ongeveer rond 11:00 uur heb ik wel een ongelooflijk inkakmoment, maar gelukkig helpt een goede kop koffie me hier doorheen.

Dag 3

Vandaag heb ik wel een beetje moeite om alles op te eten. Ik beperk het ontbijt tot 400 calorieën, meer krijg ik echt niet op. Dit merk ik gelijk tijdens het werken. Zo rond een uur of 12 begint m’n maag knorrende geluiden te maken terwijl de dagen ervoor daar absoluut geen sprake van was. Het gevolg? Ik at 2 keer zoveel bij de lunch als de 2 dagen ervoor.

Dag 4

Tijd om mijn bakkunsten te gebruiken. Dit recept van Libelle Lijnt Lekker inspireert me hiervoor. Ik had niet alle ingrediënten in huis en ben allergisch voor noten dus heb het recept iets aangepast. Ik gebruikte: 100 gram havermout, 2 geprakte bananen, 2 eieren, 25 gram lijnzaad en een beetje water. Na 20 minuten tover ik heerlijk ruikende havermoutkoekjes uit de oven. En lekker dat ze zijn! Ik eet er 3 van achter elkaar op. Samen met een kom Griekse yoghurt met cruesli zit ik ondertussen alweer op de 600 calorieën. Maar ook mijn lunch laat ik niet achterwege en neem toch iets meer dan dat ik de vorige dagen heb gedaan. ’s Avonds krijg ik geen hap door mijn keel, nog steeds zit ik vol.

Dag 5

Ik word wakker en tot mijn verbazing heb ik zelfs zín in ontbijt. Het is dus een kwestie van wennen, merk ik. Dan is het vandaag tijd voor een bord witte bonen in tomatensaus, hier zitten immers goede mineralen in en geen verzadigde vetten. Laat ik het er achteraf bij houden dat ik normaal gek ben op witte bonen in tomatensaus, maar als ontbijt? Nee, dank je.

Dag 6

Ik ervaar echt energieschommelingen door het vele ontbijten, het ene moment zit ik vol energie, terwijl ik het andere moment wel in slaap kan vallen achter m’n bureau. Heel vervelend.

Dag 7

In de ochtend sta ik fluitend mijn ontbijt klaar te maken, ik heb erna een week geen moeite meer mee om zoveel te eten in de ochtend. Het kost wel veel tijd om een groot ontbijt klaar te maken, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo erg. Dat gehaast elke ochtend is niks. Iets vroeger eruit, en hup, de oven en blender aanzetten voor de kickstart van mijn dag.

Conclusie

Na een zwaar ontbijt kun je de helft van je eten aan de kant zetten, want je eet aanzienlijk minder. Wel dronk ik meer koffie, want de dipjes zijn killing. Het is een raadsel voor mij, want je zou toch juist de hele dag door energie moeten hebben door een goed ontbijt? Ik denk dat het voor elk persoon gewoon anders is, je moet uitproberen wat bij je past. Ik ben erachter gekomen dat een ontbijt met meer dan de kwart van mijn energiebehoefte van een dag een beetje overdreven is, maar een goed ontbijt met een boterham en een kom yoghurt? Daar is niks mis mee.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!