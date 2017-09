VIDEO: Dit is wat er gebeurt als je een week lang geen deodorant draagt

Het is vast ook jouw gewoonte: je stapt je bed uit, gaat douchen en spuit (of rolt) deodorant op. Journalist Coks was wel eens benieuwd wat er zou gebeuren als ze daarmee zou stoppen.

Tekst Coks Donders / Libelle Daily | Beeld Shutterstock

Mijn grootste nachtmerrie was zo’n penetrante zweetgeur waar vervolgens niemand wat van zou durven te zeggen. Daarom kondigde ik op werk luid en duidelijk aan wat ik aan het doen was. Iedereen moest me juist vertellen wanneer ik gewoonweg zou stinken. Alleen maar beter voor het experiment toch?

En?

Op een hobbel op dag 1 na is het me gelukt: ik ging volledig deodorantloos door het leven en dat met dat warme weer van een paar weken terug. Hoe me dat bevallen is kun je zien in bovenstaande vlog.

