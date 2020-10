Menstrueren kun je leren! Dat is eigenlijk de boodschap van seksuologen Anne en Leila. In de vierde aflevering van de webserie Serieus genomen vertellen ze je alles over de menstruatie én de hormonen die daarbij komen kijken.

Anne en Leila verklappen alvast een fun fact: uit onderzoek is ooit gebleken dat vrouwelijke strippers meer fooien kregen na optredens tijdens hun pre-ovulatie. Hoe dat komt? Dat zie je in de video hierboven!

Wie zijn de Seksuologen met Twee?

Anne en Leila zijn twee Brabantse meisjes met een missie! Ze willen taboes rondom seksualiteit de wereld uit helpen en het gesprek daaromheen openen. Via hun Instagrampagina @seksuologenmettwee proberen ze op een laagdrempelige wijze met een tikkeltje humor, een wetenschappelijke achtergrond en een eerlijke visie deze taboes bespreekbaar te maken. Voor VIVA geven ze iedere week antwoord op een seksgerelateerde vraag.

VIDEO: Sanne Bakker