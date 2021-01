Work that boobie: met déze 4 oefeningen laat je je borsten groter lijken

Nieuw jaar, nieuwe pogingen tot het worden van een échte fitgirl. Men gaat massaal weer aan de slag voor de #summerbody en we hebben de smaak om veel te gaan sporten weer heerlijk te pakken. Helaas moeten we dat nog wel een tijdje thuis of rondom het huis doen. Even geen idee wat voor work-outs je nu het beste kan gaan doen? VIVA heeft vier ‘chest’-oefeningen die makkelijk zijn én waardoor je borsten groter gaan lijken. Win-win, right?

Oefeningen voor grotere borsten

Of we van deze oefeningen nou echt grotere borsten krijgen, daar zijn we niet zeker van. Het zal dan ook niet zo zijn dat je van cup A naar C gaat, of van B naar D. Wél zorgen ze ervoor dat je borstpartij wat meer ‘getoned’ is. Dus ietwat meer uitgelijnd en iets strakker. Deze vier oefeningen zijn makkelijk te combineren met bijvoorbeeld een buik work-out en zijn heel makkelijk om thuis uit te voeren. Thank us later.

1. Around the worlds

3 rondes van 12 herhalingen

Met of zonder gewichten

Belangrijk: houd je rug en borstkas recht.

2. Butterfly

3 rondes van 12 herhalingen

Met (lichte) gewichten

Belangrijk: houd je rug strak op de grond.

3. Chair dip

3 rondes van 10 herhalingen

Tip: Probeer niet te ver naar voren te gaan tijdens de ‘dip’.

4. De plank walk

3 rondes van 5 keer links, 5 keer rechts

Belangrijk: houd ook bij deze oefening je rug recht.

Boezem up

Al lijken deze oefeningen in het begin soms wat lastig, oefening baart kunst zeggen ze, toch? Pluspunt: wanneer je het gevoel hebt dat je spieren na één ronde al vermorzeld zijn, kun je het natuurlijk ook gewoon bij drie rondes houden. En hup, klaar is je work-out. Succes!

Bron: Cosmopolitan | beeld: iStock, Pinterest