Deze vier sterrenbeelden hebben de meeste vertrouwensproblemen

Het is volstrekt normaal om aan het begin van een relatie op je hoede te zijn. Je moet elkaar aftasten, beter leren kennen en leren vertrouwen. Wanneer die zorgen van het begin echter aansterken en veranderen in een constante factor in je relatie, dan heb je te maken met vertrouwensproblemen. En of het nou je eigen zorgen zijn of die van je partner, wellicht kan jullie sterrenbeeld een deel van de onrust verklaren.

Leren om een partner te vertrouwen kan eng zijn, vooral als je het type bent dat neigt naar introversie of zelfbescherming. Sommige sterrenbeelden hebben dit meer dan andere. Natuurlijk kunnen sterrenbeelden niet jullie volledige relatie voorspellen, maar soms kan het handig zijn om te kijken naar elkaars eigenschappen zoals die in de sterren staan geschreven. Volgens de astrologie zijn dit de sterrenbeelden met de meeste vertrouwensproblemen binnen een relatie:

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Kreeft, voor jou geldt dat zelfbescherming in de aard van het beestje zit. Je hebt niet voor niets een hard pantser om je heen. Je bent een gevoelig, emotioneel en koesterend wezen. Bij jou komt het vertrouwen pas echt voor de volle 100 procent wanneer je je veilig voelt in een relatie. Tot het moment dat die volle 100 procent is aangetikt, schuil je graag in je eigen cocon.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Oh oh Schorpioen, jij bent flexibel en maakbaar, maar wanneer anderen dat niet zijn, ga je je zorgen maken. Je hebt een geweldige intuïtie, maar toch vertrouw je anderen niet heel gemakkelijk. Dat komt omdat je zelf zo veranderlijk bent. Wanneer je te maken hebt met mensen die standvastig zijn en hun innerlijke intuïtie opzij kunnen zetten, hoeft dat geen reden tot achterdocht te zijn. Dit kan juist ook een teken van liefde zijn.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Mensen die graag in de spotlights staan en continu aandacht willen, roepen bij jou al snel argwaan op. Jij bent low key en moet niets hebben van opzichtig en extravert gedrag. Tip voor jou: neem de tijd om juist met deze mensen in gesprek te gaan, zodat je hun perspectief en gedrag leert te begrijpen.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Begrippen als inlevingsvermogen en empathie staan jou op het lijf geschreven. Maar bespeur jij ook maar een vleugje disbalans? Dan ga je al snel aan alles twijfelen en slinkt je vertrouwen. Dat komt omdat je erg gevoelig bent voor de gevoelens van anderen. Je eigen invulling aan die gevoelens hoeft heus niet altijd de juiste te zijn. Wees voorzichtig met aannames, zeker in je relatie.