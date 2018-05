Deze vier sterrenbeelden worden sneller verliefd dan anderen

Wanneer we het over liefde hebben, heeft de één soms meer overtuiging nodig dan de ander. Sommigen hebben echter totáál geen overtuiging nodig en springen met een gestrekt been en een buik vol vlinders in de diepe vijver van romantiek. Zij bewegen naar hartenlust en worden snel verliefd. Klinkt dit bekend, voor jezelf of voor een ander? Dan zou het zomaar kunnen dat je één van deze vier sterrenbeelden bent.

Weegschaal

Met de heersende planeet Venus is het niet gek dat de Weegschaal geen tijd verspilt met het verkondigen van die drie kleine (grote) woorden. I love you hier, I love you daar, de Weegschaal windt er geen doekjes om en vindt al snel de Ware. Maar is het te snel? Voor een Weegschaal niet. Weegschalen houden van het idee van verliefd zijn en van iemand houden en zijn graag geliefd. Weegschalen zijn zeg maar verliefd op de de liefde. Ze zullen snel een partner vinden, ook al is die partner niet de perfecte match. Waar andere sterrenbeelden voor een vurige liefde gaan, willen Weegschalen vooral in balans komen met hun partner.

Vissen

Vissen voelen wat ze voelen. Dit sterrenbeeld wéét dat er genoeg andere visjes in de zee zijn, maar ze willen er maar één vangen. Het sterrenbeeld wordt gedomineerd door Neptunus, die regeert door fantasie. Daarom hebben Vissen hun bruiloft tot in de puntjes gepinned op Pinterest en zijn de uitnodigingen nog net niet gedrukt. Te snel? Vaak wel, maar Vissen worden door schade en schande wijs. Na verloop van tijd leert de Vis een stapje terug te doen vóórdat zij in het diepe duikt en grote beslissingen maakt.

Tweelingen

De sociale vlinder van de dierenriem ontmoet altijd veel mensen. Eén van de specialiteiten van de Tweelingen is flirten, en dan vooral veel kletsen en praten. Wordt dit opwekkende gesprek door iemand beantwoord? Dan is ze verkocht en verloren. Of nou ja, verloren, Tweelingen zijn snel verveeld, dus wanneer er iets anders voorbij komt dat hen interessanter lijkt…. Tweelingen zijn echte flirts, maar zijn eigenlijk opzoek naar die enige echte soulmate. Wanneer ze die hebben gevonden, klinken de huwelijksklokken al op grote afstand.

Kreeft

Een Kreeft springt het liefst zo snel mogelijk van ‘hallo, leuk je te leren kennen’ naar een leven lang samen. Dat de Kreeft opzoek is naar ever lasting love, komt deels uit comfort en deels uit hoge gevoeligheid. Als het gevoel goed is, wat betekent dat er een wezenlijke emotionele connectie is, veranderen vonken al snel in volwaardige liefde. De Kreeft heeft geen interesse in vluchtigheid of losbandige flits. Alleen serieuze relaties voor Kreeft!

