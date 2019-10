Newsflash: ondersteboven aan een paal hangen is niet sleazy, maar een keiharde fitness work-out! En sinds de film Hustlers met J.Lo populairder dan ooit.

Olympische plannen

Paaldansen is een vorm van dans en acrobatiek en werd in het oude China en India gebruikt als een manier van training voor worstelaars en acrobaten. Toen in de jaren tachtig de danspaal in stripclubs werd geïntroduceerd, kreeg paaldansen z’n sleazy en vrouwonvriendelijke imago. En het duurde lang om daar weer vanaf te komen. Maar de work-outvorm van paaldansen, pole fitness, wordt gezien als een echte sport die zelfs de potentie heeft om een Olympische sport te worden.

Het J.Lo-effect

Begin dit jaar bracht FKA Twigs de video Cellophane uit, waarin ze een intensieve paaldanschoreografie doet en laat zien hoe atletisch je moet zijn om deze sport te beoefenen. En toen kwam in september de film Hustlers, over een groep strippers die op boevenpad gaat. Hoofdrolspeler Jennifer Lopez, die zelfs wordt getipt voor een Oscar, trainde drie keer per week om pole ready te worden: ‘Ik heb veel respect voor paaldansers. Ik sport mijn hele leven al, maar dit is het zwaarste wat ik ooit heb gedaan.’ Door de film zitten de lessen pole fitness in Amerika inmiddels rammetje vol.

Girlpower

Pole fitness is een intensieve fullbody work-out waarbij je zowel je spieren als je conditie traint. Bij maar weinig sporten wordt zo veel van je kracht, lenigheid, motoriek en uithoudings-vermogen gevraagd. Met een uur trainen kun je tussen de 450 en 750 calorieën verbranden. Daarnaast wordt het dus steeds meer gezien als een sport en begint het z’n vrouw- onvriendelijke imago te verliezen. Vrouwen die de sport beoefenen, zien het dan ook als een nieuwe vorm van feminisme. Empowering en toegankelijk voor iedereen, welke lichaamsvorm of achtergrond je ook hebt. Een sport waarmee je je seksualiteit en je lichaam viert en tegelijkertijd traint als een beest.

Waar kan ik me aanmelden? Door het hele land kun je paaldanslessen volgen. Zo heeft sportiefpaaldansen.nl scholen in onder andere Amsterdam, Den Bosch en Tilburg, waar je een proefles kunt volgen voor € 9,95. In Utrecht is er studioadc.nl, met een proefles voor € 7,50. Bij studio-nienke.nl in Enschede kun je voor € 15 meedoen. Spierpijn gegarandeerd na de eerste les, dus wel even doorzetten.