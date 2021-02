Viola Esmeralda (36) gooide op 1 december 2019 het roer om. Na een emotionele periode, inclusief de medische molen vanwege een kinderwens, begon ze aan haar eigen afvalrace. Inmiddels is ze 20 kilo kwijt en houdt ze weer (en meer) van zichzelf.

‘Ik had toen net mijn partner samen een huis gekocht’, vertelt de goedlachse Viola. ‘Verder waren we bezig met zwanger worden, maar dat kwam maar niet op gang. Mijn menstruatie bleef drie maanden weg, toen bleek dat ik PCOS (Polycysteus Ovarium Syndroom) had. Door PCOS ben je onder andere minder vruchtbaar als je de pil niet slikt, omdat de eisprong uitblijft vanwege onderontwikkelde vochtblaasjes in de eierstokken.’

Hormonen slikken

Van daaruit belandt het stel in de medische molen. Om de vochtblaasjes op de eierstokken volledig te laten groeien, begint Viola met het slikken van hormonen. ‘Een van de bijwerkingen van PCOS is dat je snel en veel aankomt’, legt ze uit. ‘Al keek ik naar een glas water, zat het er al aan. Ook kookte ik voor mijzelf gezonder dan voor mijn partner. Het is dan heel erg frustrerend dat je blijft aankomen en niet weet hoe het komt.’

Als een donderslag bij heldere hemel loopt de relatie een paar maanden later stuk. ‘Daar sta je dan, alleen’, vertelt de powervrouw. ‘Heb je net samen een koophuis, ben je samen in de medische molen gestapt vanwege een kinderwens en zit je midden in een hormoonkuur. Dat was echt wel heel heftig en heel erg moeilijk. De kinderwens is niet ineens weg, omdat je partner weggaat.’

Verdriet, boosheid en onzekerheid

Een paar weken van verdriet, boosheid en onzekerheid volgen. Waarna Viola de knop resoluut omzet. ‘Ik weet nog steeds niet hoe, maar ik heb het gewoon gedaan’, zegt Viola verbaasd. ‘Er stond nog een vakantie geboekt met mijn ex. Ik ben toen alleen gegaan om mijzelf te resetten en om tot rust te komen. Ik heb alles eruit gejankt en ik las een zelfhulpboek.

Ook begon ik daar al met sporten. Dit heb ik doorgezet in Nederland en 1 december als officiële datum gekozen voor mijn nieuwe mindset. Expres niet 1 januari, omdat ik het nooit zo heb op goede voornemens. Je kan beter vandaag dan morgen beginnen.’

Iets meer dan twee jaar later heeft de stralende Viola volop gewandeld, (fysio)gezwommen, yoga beoefend, hardgelopen en krachttraining gedaan. Nog elke dag is ze in beweging, inmiddels ook in een zelf gecreëerde homegym. ‘Naar de sportschool toegaan was altijd een drempel’, zegt ze lachend. ‘Thuis kan ik zo aan de slag. Inmiddels heb ik de schuur opgeruimd en een homegym gebouwd met een hometrainer, verstelbare dumbbell, een hipthrust-veer, suspenser trainer, en weerstandsbanden.

Ik wil nog een inklapbare hardloopband, bankje en halterstang, maar die zijn momenteel niet leverbaar.’ Voor beginnende afvallers heeft ze nog een aantal tips. ‘Begin met wandelen’, zegt ze. ‘Dat kan altijd en overal. En doe vooral iets wat je leuk vindt, maar koppel dit niet aan anderen. Het motiveert om alleen te gaan en zorgt er ook voor dat je niet afzegt.’

Jezelf op nummer 1

De sportieve en gezonde levensstijl loopt als een rode draad door haar leven. Niet alleen op haar Instagram, maar ook op haar werk in de gehandicaptenzorg ontkomt niemand eraan. ‘Ik geef nu in de coronatijd sportklasjes aan de cliënten, waarbij ze allemaal in hun eigen vakje staan om de anderhalve meter aan te houden’, vertelt Viola. ‘Ik wil iedereen; vrienden, familie, cliënten en volgers meegeven dat je jezelf altijd op nummer 1 moet zetten. Als je niet van jezelf kan houden, kan je ook nooit van een ander houden.’

Bron en beeld: Viola Esmeralda