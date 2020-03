Wie denkt aan een goede weerstand, denkt aan vitamine C. Vooral in deze tijd is het heel erg belangrijk om gezond te blijven leven en te zorgen dat je genoeg vitamine C binnenkrijgt. Het is niet nodig om potten vitaminepillen te gaan hamsteren, want je kunt het gewoon uit je voeding halen.

Met een tekort aan Vitamine C kun je snel een verkoudheid of griep oplopen en daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Wat kun je in huis halen om een tekort te voorkomen?

Citrusvruchten

Vitamine C zit vooral in rood en oranje kleurige fruitsoorten. Citrusvruchten zitten dus bomvol goede voedingsstoffen, mineralen en vitaminen. vooral sinaasappels, grapefruits, limoenen en citroenen. Je kunt de vruchten ook uitpersen, zodat je het vruchtvlees en de voedingsvezels binnenkrijgt in de vorm van een gezond drankje.

Granaatappel, kiwi’s en bessen

Naast citrusvruchten zijn granaatappel, kiwi’s en bessen echte vitamine C boosters. Het maakt overigens niet uit welke kleur de bessen zijn: ze bevatten allemaal vitamine C.

Vitamine C in ander fruit

Papaja, guave en rozenbottel zijn fruitsoorten die ons iets minder bekend in de oren klinkt, maar ze zitten ook bomvol vitamine C en zijn dus zeker het proberen waard.

Rode en oranje groenten

De regel voor de kleuren rood en oranje geldt ook voor groenten. Denk bijvoorbeeld aan paprika’s en pompoenen: allebei zijn ze rijk aan vitamine C. Maar er zijn meer groenten waarmee je een tekort kunt aanvullen, bijvoorbeeld met boerenkool en broccoli.

Rijp fruit

Er wordt vooral aangeraden om te controleren of je fruit rijp is voordat je het eet, want hoe rijper een vrucht is, hoe gezonder. Het bevat dan namelijk alle voedingsstoffen. Wanneer de vrucht nog niet rijp genoeg is, bevat het nog niet alle voedingsstoffen. En wanneer een vrucht overrijp is, kan het belangrijke voedingsstoffen juist kwijtraken.

