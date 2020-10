Vitamine D is nu heel belangrijk: je vindt het in deze producten

Toen we nog hele dag op terrassen en strandlakens vertoefden, was voldoende vitamine D binnenkrijgen niet zo’n issue. In de herfst is dat een ander verhaal. Daglicht wordt steeds spaarzamer en dus moeten we nog beter opletten dat we genoeg vitamine D uit voeding halen.

Vitamine D is cruciaal voor een gezonde weerstand. Sommige wetenschappers zeggen zelfs dat een tekort aan vitamine D het risico op Covid-19 verhoogt. Coronapatiënten hebben namelijk bijna twee keer zo vaak een tekort dan niet-patiënten. Naast een gezonde weerstand, zorgt de vitamine voor sterke botten.

Je kunt het halen uit zonlichten en supplementen, maar ook voeding speelt een belangrijke rol als je weerstand wil ondersteunen. Deze zeven voedingsmiddelen kun je makkelijk aan je eetpatroon toevoegen en zijn echte vitamine D-bommetjes.

1. Zalm

Met één portie zalm zit je al op eenderde van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vitamine D. Daarnaast zit de vis vol Omega 3-vetzuren – in het kader van je weerstand ook geen verkeerd idee.

2. Paddenstoelen

Alle paddenstoelen bevatten vitamine D, maar de een net iets meer dan de andere. Dat heeft te maken met aan hoeveel zonlicht de paddenstoel bloot heeft gestaan. Bovendien kun je paddenstoelen aan oneindig veel gerechten toevoegen. Als je bijvoorbeeld 25 procent van je vleesinname vervangt door paddenstoelen, krijg je een stuk minder calorieën en vetten binnen, terwijl je naast vitamine D voedingswaarden als kalium, vitamine B en antioxidanten binnenkrijgt.

3. Eigeel

Sommige fitgirls mijden eigeel als de pest en eten alleen het eiwit om zoveel mogelijk proteïne binnen te krijgen. Zonde, want zo loop je ook heel wat voedingsstoffen mis. Er zit selenium in en bevat van nature vitamine D. Of je nou gaat voor hardgekookt, gebakken of gepocheerd: skip het eigeel niet (tenzij je 4 eieren op een dag eet).

4. Sinaasappelsap

Als eerste: sinaasappels bevatten van nature geen vitamine D. Aan het sap (dat je in de winkel koopt dus), is vaak vitamine D toegevoegd. Een glas bezorgt je ze al een kwart van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Ook al bevat het sap relatief veel suiker; het is nog altijd beter dan een glas cola.

5. Melk

Net als sinaasappelsap bevat melk van nature geen vitamine D, maar wordt het aan de drank toegevoegd. Dat begon in de jaren negentig, toen sommige kinderen een botaandoening kregen door een gebrek aan vitamine D. Je krijgt er dus echt sterke botten van – of je nou kiest voor de volle – of de halfvolle variant.

6. Rundvlees

Hamburger-happers, verheugt u: rundvlees is een natuurlijke bron van vitamine D en zink. Covid 19-patiënten met een tekort aan zink hadden vaak hogere ontstekingswaarden en werden over het algemeen een stuk zieker. Met mate genieten van een goed stuk vlees, kan dus zeker onderdeel van een gezond dieet. Voor vegetariërs is het een goede reden om hun zinkinname in de smiezen te houden.

7. Oesters

Een oester naar binnen slobberen is niet alleen decadent, maar ook gezond. Het geeft een flinke vitamine D-boost en voorziet je ook van gezonde vetten en vitamine B12. Moet je er wel van houden.

Bron: Popsugar. Beeld: iStock