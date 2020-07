Zomer in je box: VIVA’s spotgoedkope Beauty Cadeaubox is er weer!

Daar is ‘ie weer: VIVA’s Beauty Cadeaubox! Iedere zomer is deze spotgoedkope actie weer een dijk van een knaller en dat is niet zo gek. Juist tijdens dit seizoen is je huid blij met alles dat in deze bomvolle doos zit.

De Beauty Cadeaubox is een doos bomvol fijne beautyproducten voor een topprijs. Je vindt verschillende verzorgingsproducten voor je gezicht en handen, te lekker om te laten liggen. De prijs vraagt u? Normaal gesproken heeft de beautybox een waarde van 109,39* euro, maar speciaal voor VIVA-lezeressen is ‘ie nu 24,99 euro! En dat is inclusief verzendkosten.

In de Beauty Cadeaubox vind je:

YOUTH LAB. Deep Moisture Cream 50 ml t.w.v. € 25,90

Lashcode Mascara t.w.v. € 24

Jorgobé Hand Cream t.w.v. € 20

Colgate Tandpasta Max White Expert AntiStain t.w.v. € 12,99

NIVEA verzachtende reinigingsolie 150 ml t.w.v. € 9,99

Miqura after sun face mask t.w.v. 7,90

Dr. E.J. Swaab Lippenbalsem 100% natuurlijk t.w.v. € 3,39

Miqura Masque Me Up Hemp Eye Mask t.w.v. € 5,22

Je kunt VIVA’s Beauty Cadeaubox bestellen via VIVA.nl/beautycadeaubox.

*Prijs gebaseerd op de consumentenadviesprijs.