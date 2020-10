Fit met VIVA: Prima, ballerina! Dans jezelf in vorm met ballet

Het is nooit te laat om ballerina te worden. Dé work-out voor een sterk en lenig lichaam.

Koninklijke sport

Ballet is in de 15e en 16e eeuw ontstaan: eerst als vermaak voor Italiaanse adel en later bracht Catharina de’ Medici het naar het Franse hof toen zij trouwde met Hendrik II. Op huwelijken en andere belangrijke feesten en partijen werden door de Franse adel balletten gemaakt en gedanst, zelfs koningen en hun nakomelingen leerden ballet. In 1661 richtte Lodewijk XIV de Koninklijke Dansacademie op waar de danspassen en namen werden vastgelegd die nu nog steeds worden gebruikt. Vanuit de hele wereld kwam men hier ballet leren en zo wordt nu nog steeds de plié, relevé en pas de bourrée geleerd aan beginnende balletdansers.

Ballet 2.0

Hoewel ballet lange tijd een tuttig tutu-imago had, is daar de afgelopen jaren verandering in gekomen. Zo harkte de psychologische thriller Black swan met Natalie Portman in de hoofdrol in 2010 vijf Oscar-nominaties binnen en maakte David LaChapelle in 2015 een video voor Hoziers Take me to church met ‘de bad boy van ballet’ Sergei Polunin. Michaela DePrince, de enige zwarte ballerina van Het Nationale Ballet, schreef haar autobiografie Ze noemden me duivelskind dat door niemand minder dan Madonna verfilmd gaat worden. Op ballet geïnspireerde work-outs zijn tegenwoordig reuze populair, denk aan de barre work-out. Oud-ballerina Mary Helen Bowers geeft ballet work-outs op balletbeautiful.com en Doutzen Kroes en Alexa Chung zijn fan. Bekende balletdansers zijn ook steeds vaker het gezicht voor een sportmerk, zoals de Amerikaanse Misty Copeland voor Under Armour. Zo wordt het voorheen gesloten balletwereldje steeds toegankelijker voor het ‘gewone’ publiek.

Wat doet het met je?

Met ballet train je je hele lichaam. Vooral je benen en je core worden supersterk, terwijl je door het vele rekken en strekken juist langere spieren krijgt. Je houding verbetert, maar ook je concentratievermogen gaat vooruit. Afhankelijk van hoe intensief je beweegt, verbrand je tussen de driehonderd en vierhonderd calorieën per uur met een balletles.

Spitzen aan en gaan

Ballet is een veeleisende dansvorm die voor professionals jaren training vergt. Een prof zul je dus niet meer worden als je pas op volwassen leeftijd met ballet begint. Maar dat maakt het misschien juist des te leuker om aan de barre te gaan staan met spitzen en een tutu aan. Je kunt gewoon genieten van het dansen en de work-out. Bij onder meer zhembrovskyy.com in Amsterdam, like2dance.nl in Den Haag en demuzen.nl in Veenendaal zijn er speciale lessen voor beginners tot ervaren dansers; proeflessen zijn er gratis.