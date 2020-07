Een potje beachvolleyballen heeft zo veel voordelen: je geniet van het strand, blijft en passant fit en kan het ook nog als excuus gebruiken om een leuke outfit aan te schaffen.

Aloha!

Tja, als wij op een eiland zouden wonen, zouden we ook onze favoriete sport naar het strand verplaatsen. Dat is precies wat ze in 1915 in Waikiki op Hawaii deden toen ze voor het eerst een volleybalnet op het strand installeerden. Beachvolleybal was geboren. Al snel werd deze nieuwe sport in het Californische Santa Monica ook reuze populair. In eerste instantie werd het met minstens zes spelers gespeeld, maar toen de Amerikaan Paul Johnson in 1930 lang moest wachten op de rest van de groep, maakte hij een team van de vier spelers die er waren en werd het een ‘twee tegen twee’-spel. Dat sloeg zo aan dat dat het officiële aantal spelers werd. Speel je voor je eigen plezier, dan mogen er zo veel mensen meedoen als je wilt. Verder is het veld kleiner dan bij volleybal en de bal zachter. Opvallend: beachvolleybal werd omarmd door naturisten en rond 1960 had bijna elke club wel een volleybalnet op hun terrein staan. Via Amerika werd de sport ontzettend populair in Brazilië en veroverde het de rest van de wereld. Op veel zonnige plekken staan er standaard volleybalnetten op het strand. In 1996 werd beachvolleybal ook een olympische sport.

Wat doet het met je?

Als je van de vloedlijn naar een strandtent loopt, snap je hoe zwaar het is om je door het zand te ploegen. Bij beachvolleybal doe je dat dus continu en dat maakt het tot een veel intensievere work-out dan bijvoorbeeld sporten op het gras of een harde ondergrond. Met een uurtje beachvolleyballen verbrand je dan ook rond de 500 calorieën. Daarnaast is het gewoon een heel goede full-body work-out, omdat je moet sprinten naar de bal, squatten om de bal niet op het zand te laten stuiteren en gebruik je je armen om te serveren en te blocken. Op het oneven zand train je ook nog eens je balans. Maar wat deze sport daarnaast zo fijn maakt, is dat je lekker buiten – liefst met een zonnetje – bezig bent, waardoor je vitamine D-aanmaak een boost krijgt en je je gelukkiger voelt. Vergeet daarbij ook het gezellige teamelement niet.

Waar doe ik dat?

Er zijn in Nederland ruim vierhonderd verenigingen waarbij je kunt beachvolleyballen, van wekelijks trainen tot wedstrijden spelen. Bij beeveestrand.nl in Amsterdam bijvoorbeeld zijn beachvolleybalvelden gemaakt, bij beachvolleybalschool.nl train je op het strand van Scheveningen en in Assen kun je los op het strand bij de Baggelhuizerplas van asserbeachclub.nl. Kijk voor alle verenigingen op nevobo.nl. Ook staan er op sommige stranden in Nederland weleens volleybalnetten waar je gebruik van kunt maken en natuurlijk kun je – samen met vrienden – zelf een net aanschaffen.

Tekst: Jessica van Zanten | Beeld: iStock

