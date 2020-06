Moest je vroeger het leger in om te worden afgebeuld door een drilinstructeur, nu kun je in elk park of bos meedoen aan een bootcamp. En dat is nog leuk ook!

Hee hoo Captain Jack!

Bootcampen is lang geleden begonnen als training voor militairen. Het woord ‘boot’ kwam van de naam van de broeken die de Amerikaanse marine droeg tijdens de Spaans-Amerikaanse oorlog in 1898. De kampen waar de soldaten werden getraind, werden door hen omgedoopt tot ‘bootcamps’. Om fit te blijven, gebruikten ze alles wat voorhanden was: boomstammen, autobanden en lichaamsgewicht. Midden jaren tachtig bracht een Amerikaanse drilinstructeur van de marine een cassettebandje op de markt met een bootcampwork-out; zo werd het al bekender onder het grote publiek. Vanaf eind jaren negentig boden sportscholen in Amerika voor het eerst bootcamps aan en al snel volgde de rest van de wereld.

Extra motivatie

Bootcamp is een HIIT-work-out (high intensity interval training ) waarbij je actie afwisselt met korte rustmomenten. Je traint met je eigen lichaamsgewicht en doet bijvoorbeeld burpees, push-ups en squats, maar er worden ook vaak trainingselementen gebruikt als elastieken, gewichten en fitnessropes. Met deze intensieve work-out train je al je grote lichaamsspieren, raak je vet kwijt en gaat je conditie snel vooruit. Je verbrandt gemiddeld tussen de 500 tot 600 calorieën per uur. Omdat je in groepsverband traint, is de kans groot dat je veel meer uit je training haalt. Je wordt gemotiveerd net dat stapje extra te zetten en helpt elkaar als het zwaar wordt. Ook het sociale element is zeker na al die maanden in isolement een verademing. En omdat je buiten bent, vermindert je stress en verbetert je humeur.

Waar doe ik dat?

Thebootcampclub.nl en citybootcamp.nl hebben trainingslocaties door het hele land, maar er zijn ook kleinere sportscholen die bootcamps aanbieden. Sport je toch liever nog even thuis? Op YouTube staan goede bootcamp-trainingen van bijvoorbeeld Popsugar Fitness en Kayla Itsines.

