Viva fit: Cros door ’t bos

Ga je graag van de gebaande paden af en ben je niet bang om vies te worden? Op de mountainbike cross je door herfstige bossen of dwars door de duinen.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Getty images

Van het pad af

Op zoek naar offroad-avonturen maakten handige jongens in Californië in de jaren zestig en zeventig de eerste mountainbikes. Opvallend waren de dikke banden waarmee je op onverharde wegen en paden kon crossen. Eind jaren zeventig werden de eerste MTB’s voor een groter publiek geproduceerd en in de jaren tachtig ging ook Europa om. In 1996 deed mountainbiken voor het eerst mee als Olympische sport in Atlanta. De Nederlander Bart Brentjes won daar toen goud. Dat gaf de sport in ons land een enorme boost; allemaal op de moutainbike! In Nederland zijn er circa 850.000 mensen die een wielersport beoefenen, dan wel wielrennen, mountainbiken of een mix van deze sporten.

Eropuit

Wij Nederlanders leren natuurlijk al fietsen als we net een beetje kunnen lopen, maar mountainbiken is toch wel a different cookie. Het is aan te raden een clinic te volgen waarbij je de basistechniek leert voordat je eropuit trekt. Je leert remmen, schakelen, klimmen, dalen, over obstakels te rijden, bochten te nemen en om te gaan met verschillende ondergronden zoals bosgrond of zand. Het handige van zo’n clinic is dat ie inclusief mountainbikehuur is en je dus niet direct een MTB hoeft aan te schaffen. De wielersportbond start in het najaar clinics door het hele land met Start2Bike. Kijk op ntfu.nl voor plekken in jouw regio. Andere organisaties die clinics aanbieden, zijn onder andere mtbclinic.nl en mountainbikeclinics.com.

Klaar voor het echte werk? In Nederland zijn zo‘n 179 mountainbikeroutes, variërend van 2 tot 67 km. Kijk op mtbroutes.nl welke het best past bij jouw ervaring. Tijd voor je eigen mountainbike? Let op de juiste framemaat en laat ‘m goed afstellen om blessures te voorkomen. Laat je daarom adviseren bij een fietsspecialist.

Wat doet het met je?

Fijn aan deze sport is dat het buiten is. Je bent direct in de natuur en waait lekker uit. Omdat je alleen maar bezig bent met sturen, remmen en anticiperen op de volgende bocht of afdaling, heb je geen tijd om te piekeren of je gedachten te laten afdwalen. Je bent dus helemaal in het moment, heel mindful. Met mountainbiken gebruik je je hele lichaam, in tegenstelling tot bij wielrennen, en bouw je spieren op, werk je aan een sterke conditie (uithoudingsvermogen) en train je je coördinatie. Ook is het een calorie- killer. Iemand van zeventig kilo verbrandt met een uur mountainbiken wel 630 calorieën.

