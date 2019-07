VIVA-Fit: De boot in

Hup, het water op en de wereld aan je voorbij laten ‘varen’: met kanoën geef je niet alleen je lichaam, maar ook je geest een work-out.

Van praktisch naar plezier

Kanovaren wordt al eeuwen gedaan. Een kano van hout en dierenvellen werd vroeger gebruikt als voertuig, om te vissen of om handelswaar mee te vervoeren. De eerste wedstrijden werden gehouden tijdens de Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs. Zo verspreidde kanoën zich over de wereld als sport en om te recreëren.

Kano of kajak?

Kanoën kun je met een kano en kajak, maar wat is nou het verschil? Een kano is een wat bredere, open boot waarbij je alleen of met meerdere personen op een bankje zit dat in de boot is gemonteerd. De kajak is een spitser model, waarin je bijna op de bodem zit, in een klein gat. Met deze boot ga je sneller door het water en daarom worden ze vaker gebruikt als sportief middel.

Waar kan ik dat doen?

Vennetjes, grachten, meren, de Noordzee: Nederland barst van het water en daardoor kun je op veel plekken kanoën. Op natuurmonumenten.nl staan mooie tochten, zoals de Otterkanoroute op de Nieuwkoopse Plassen of een tocht langs de oevers van de Vuntus, een van de Loosdrechtse Plassen. Kanoweb.nl heeft ook routes over de grens. Wil je het serieuzer aanpakken? Door het hele land zijn kanoverenigingen die zich bezighouden met onder meer toervaren, zeekanoën en kanopolo. Op kano.watersporters.nl/kanoverenigingen vind je een vereniging bij jou in de buurt. Het huren van een kano kost zo’n tien à vijftien euro per uur.

Ontstresssport

Staat een getonede buik op je fitlist? Ga kanoën! Omdat je telkens de peddel van de ene naar de andere kant beweegt, train je je buikspieren als een malle. Maar ook je arm-, borst-, schouders-, en beenspieren worden aan het werk gezet. Ga je vaker kanoën, dan krijg je ook meer uithoudingsvermogen om langere tochten te maken. Maar kanoën is vooral een sport van nu omdat het outdoor gebeurt. Kabbelend door het water is het leven rustiger en alleen al naar water kijken is stressverlagend, blijkt uit onderzoek. De meditatieve, repeterende beweging van het peddelen maakt je zen en ook van in de natuur zijn is het kalmerende effect bewezen. Afhankelijk van je snelheid verbrand je met kanoën tussen de 190 en 319 calorieën per uur. Wanneer zien we je op het water?

