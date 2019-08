VIVA-Fit: Geen reet aan

Ben je bezitter van een Oudhollandse pannenkoekkont? Zou je dat liever anders zien? Dan is de booty training jouw nieuwe work-out.

Billenmaten: J.Lo en Kim K.

Bezongen wordt de reet, butt of derrière al decennia, maar qua populariteit heeft de kont z’n ups en downs gehad. Waren in de jaren 90 de ronde billen van Latina Jennifer Lopez en supermodel Cindy Crawford een trend, tijdens het waif-tijdperk – met Kate Moss als boegbeeld – moesten ze weer zo plat zijn als een dubbeltje. Maar sinds bootylicious Beyoncé, de anaconda butt van Nicki Minaj en de butt selfies van Kim Kardashian zijn bilvergrotingen en, als gezondere variant, booty-trainingen een wereldwijde trend.

Bünda

De nieuwste trend in Los Angeles is bünda, wat kont betekent in het Portugees. De fitnesstudio noemt zichzelf house of the better butt en voor de booty-training staat iedereen er dan ook in de rij. Een onderdeel van de vijftig minuten durende training is de stairmaster. Dit iconische fitnessapparaat uit de jaren tachtig is dankzij bünda bezig met een revival. Zo zijn de gezusters Kardashian regelmatig op deze fittroon te spotten in hun thuisgym.

Shake your bum bum

De stairmaster is in verschillende sportscholen in Nederland te vinden, mocht je je eigen bünda work-out willen doen. Maar er zijn ook steeds meer work-outs speciaal gericht op het verstevigen en versterken van je billen. Zo is er in Amsterdam bootyclub.nl, waar je in een clubwaardige setting – denk Jimmy Woo en de Chin Chin Club – traint. De door ballet geïnspireerde lessen in barre hebben tegenwoordig ook een booty-variant. Booty barre is onder andere te volgen bij studio191.nl in Amsterdam en sweetlake-pda.nl in Zoetermeer. Bij sportcentrumbodyshape.nl in Nieuwkuijk in Noord-Brabant en biggym.nl in Heemskerk staan er ook een booty class op het lesprogramma.

Wat doet het met je?

Onze bilspieren zijn zo’n beetje de meest luie spieren in ons lijf. Omdat we te veel zitten, moeten ze echt wakker geschud worden. Je kunt dat zelfs achter je bureau doen door regelmatig je bilspieren aan te spannen. Het trainen van je billen zorgt er niet alleen voor dat je billen steviger en sterker worden, maar ook dat je vetverbranding omhooggaat en je core en je rug sterker worden. En hoe sterker je bilspieren, hoe minder je je knieën en onderrug belast bij trainingen. Met een veertigminutentraining van je bovenbenen en kont kun je zo’n 450 calorieën verbranden.

Deze VIVA-fit komt uit VIVA-34-2019. Dit nummer ligt t/m 27 augustus in de winkel of kun je hier online bestellen.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto’s: Stocksy