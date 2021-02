Fit met VIVA: een creatief rondje hardlopen met running art

Je moet wat om hardlopen spannend te maken. Daarom wagen hardlopers zich wereldwijd aan running art: via gps een tekening of tekst lopen. Zó doe je dat.

Creatief rennen

Hoewel de lockdowns sportscholen grotendeels gesloten houden en sportwedstrijden niet doorgaan, zie je toch dat mensen wereldwijd creatief blijven op sportgebied. Zo is sinds corona #runningart een nóg grotere hit geworden op hardloop- en fietsapp Strava en op Instagram.

Running art is een leuke manier om aan je hardloopwork-out een creatief tintje toe te voegen. Je stippelt bijvoorbeeld in de Plot a route-app of in Strava een route uit, waarbij je rondje een ‘kunstwerk’ op straat wordt. Denk aan dierenfiguren, harten en gezichten, maar ook het mannelijk geslachtdeel kwam al eens voorbij. Via gps legt de app je tekening vast, die je weer online op sociale media kunt delen. Kijk ook op instagram.com/strav.art voor inspiratie en de mooiste creaties. Wat dacht je van een hardlooproute in de vorm van Brigitte Bardot of Marilyn Monroe?

Rennen met een boodschap

Een andere vorm van running art is hardlopen en schrijven combineren. Verzin een woord en stippel een route uit in Google Maps of de bovenstaande apps. Als beginner is het een goed idee om te beginnen met abc. Je start dan eerst met de c, omdat die makkelijk te maken is, en gaat zo verder. Geen hardloper? Ook met wandelen of fietsen kun je running art maken.

Wat doet het met je?

Naast dat running art je uitdaagt om van je hardloopsessie een waar kunstwerk te maken, is hardlopen een van de sporten waarmee je de meeste calorieën en vet verbrandt. Zo kan iemand van 65 kilo tijdens een uur rennen 550 calorieën verbranden. En het mooie: gedurende de dag blijft dat verbrandingsmotortje gloeien. Dertig minuten hardlopen per week zou volgens Journal of Adolescent Health al een positief effect hebben op de slaapkwaliteit, stemming en concentratie.

Met een beetje geluk bereik je de runner’s high en komen er endorfines vrij waardoor je je extra happy voelt. Daarnaast heeft creatief bezig zijn veel voordelen: het is een ware stressverlichter en je gaat je er gelukkiger en energieker door voelen. Nog een fijne: je brein wordt veel actiever door creativiteit en je krijgt een stroom aan nieuwe ideeën. Rennen én tekenen is dus de ideale combinatie!

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Pexels

