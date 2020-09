Tijdens de lockdown verslaafd geraakt aan hardlopen? Je bent niet de enige! Met de juiste tips en tricks blíjf je een hardloop-addict.

Aan de race

Tijdens de intelligente lockdown startte Nederland massaal met hardlopen, bleek uit de vele downloads van hardloop-apps als RunKeeper en Nike Run Club. Niet zo gek in deze tijden, want uit onderzoek van Asics blijkt dat bijna 45 procent van de nieuwe lopers het hardlopen gebruikte om het huis uit te komen.

Ontstressen was ook een belangrijke reden (43 procent). Meer dan een derde van de hardlopers gaf aan dat het hen een escape en ruimte in het hoofd gaf wanneer ze die het meest nodig hadden, terwijl 25 procent aangaf dat het hen hielp om beter te slapen. En het hardloopvirus bleek voor velen een blijvertje. 83 procent van de lockdown-lopers is van plan om te blijven hardlopen of om zelfs meer te gaan hardlopen.

Zo hou je het leuk

Een paar tips om gemotiveerd te blijven en blessures te voorkomen:

Hardlopen kan na een tijdje saai worden, zeker als je telkens hetzelfde rondje rent. Voorkom dat door eens een ander park te pakken of door een run op het strand of in het bos te doen. Voorkom spier- en gewrichtspijn door genoeg water te drinken. Drink minstens vier uur voordat je gaat hardlopen zo’n 4-6 ml water per kg aan lichaamsgewicht en zorg voor voldoende water tijdens en na het lopen. Leer je eigen voeten kennen om erachter te komen welke hardloop-schoenen het beste bij jou passen. Doe bijvoorbeeld de duimtest: kijk of je duim tussen je grote teen en de voorkant van de schoen past. Zorg dat je je voet op en neer kunt bewegen. Bij goede hardloopwinkels kun je een hardloopanalyse laten doen, zodat je de schoenen krijgt die het beste bij jouw voeten passen. Ren je je rondje met twee vingers in de neus? Dan is het tijd om jezelf uit te dagen: wissel in snelheden en doe bijvoorbeeld een interval- of duurlooptraining. Op internet vind je loopschema’s of download een app als Runkeeper, Nike+Run Club, Evy of Run Tastic om je uit te dagen. Elke dag uren rennen, is vragen om blessures. Zorg dat je lichaam genoeg rust krijgt, met pauzedagen tussendoor.



Wat doet het met je?

Hardlopen is een cardio work-out van jewelste, waarmee je snel calorieën en vet verbrandt: iemand van 65 kilo kan tijdens een uur rennen wel 550 calorieën verbranden. Je beenspieren worden sterker en gespierder, maar ook je buik- en rugspieren worden gestroomlijnd van regelmatig hardlopen. Ander goed nieuws: uit Amerikaans onderzoek door cardiologen blijkt dat mensen die regelmatig rennen 50 procent minder kans hebben om te overlijden aan een hartziekte dan mensen die nooit hardlopen.

Dipje? Rennen is een echte ‘mood booster’. Wanneer je rent, komen er allemaal vrolijkmakende stoffen in je hersenen vrij. Met een beetje geluk bereik je die bekende ‘runners high’. Velen zien rennen ook als een meditatief moment. Ga je met stress de lanen in, dan is de kans groot dat je met een leeg hoofd terugkomt.

Deze VIVA-Fit komt uit VIVA-2020-37. Dit nummer ligt t/m 15 september in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: iStock