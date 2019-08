VIVA-Fit: HIGH as a kite

Code oranje? Kom maar door. Als je eenmaal de smaak te pakken hebt met kitesurfen, heb je meteen ook een nieuw levensmotto: laat maar waaien.

Hollandse roots

Ja, we mogen er best trots op zijn: kitesurfen is een van de weinige sporten die z’n roots in Nederland heeft. Zeil- en windschoolhouder Gijsbert Adrianus Panhuise claimde in 1977 een patent op kitesurfen, wat hij toen parasurfen noemde. Het idee ontstond nadat hij een parachute aan een windsurfboard bevestigde en de zee op ging. Helaas bouwde hij het concept niet verder uit. Twee Franse broers claimden in dezelfde periode een patent voor een opblaasbare kite; deze techniek wordt nog steeds gebruikt door fabrikanten. Kitesurfen is een mix van verschillende sporten, zoals windsurfen, snowboarden, wakeboarden en paragliding en werd halverwege de nineties populair door onder anderen Laird Hamilton en Manu Bertin, die hun skills lieten zien rond de kust van Hawaï.

Miss Kitesurf

Was kitesurfen in het begin vooral een mannensport, de laatste jaren zie je steeds meer babes on the waves. Dat komt vooral doordat er tegenwoordig materialen zijn ontwikkeld speciaal voor vrouwen die wat minder zwaar zijn. Sowieso hoef je geen spierballenknaller te zijn om te kitesurfen; souplesse en precisie is waar het om draait. Zangeres Sanne Hans a.k.a. Miss Montreal is hooked sinds ze les nam op Bonaire, terwijl ze tussen de bedrijven door ook haar kitesurfinstructeur Lex aan de haak sloeg. ‘Als ik op zee ben, is mijn hoofd – bam – leeg en denk ik drie uur lang aan helemaal niets.’ Ook dj Armin van Buuren is fan sinds hij onlangs voor het eerst aan een kite hing.

Let’s go to the beach

Je kunt niet zomaar aan kitesurfen beginnen. Lessen zijn essentieel om de techniek onder de knie te krijgen en de regels op het water te leren. Ervaren of het iets voor je is? Kiteboardschool.nl zit in Kijkduin, Oesterdam en Scheveningen. Kitesurfschool.nl geeft lessen in Scheveningen, Hoorn en Oostvoorne. Kiteadventure.nl en kiteflow.nl vind je in Wijk aan Zee. Een introductiecursus kost gemiddeld € 110 per persoon, inclusief materiaal. Daarnaast kun je meerdaagse of privécursussen volgen. De kitesurf-smaak te pakken? Dan is het tijd om af te reizen naar hotspots met wind en fijne golven zoals Kaapstad, Bonaire en Mauritius. Onder andere oceanbirdz.com, kiteactive.com en kilroyworld.nl bieden kitesurfpakketten aan.

Zorgeloos strak

Kitesurfen is een full body work-out, waarbij vooral de spieren in je bovenlijf getraind worden. Met een uur kitesurfen verbrand je gemiddeld 650 calorieën – maar meestal ben je veel langer op het water. Kitesurfers geven vaak aan dat ze een heel snelle stofwisseling hebben, dus you can eat as much as you like. Met het sturen, springen en beslissen waar je heen gaat, train je je coördinatie, flexibiliteit en reactievermogen. En: van deze extreme sport krijg je een echte adrenalinekick, waardoor je je supergoed voelt. Maar het fijnst is misschien nog wel dat je één bent met de natuur en alle elementen. Zorgen? Die waaien weg. Een chille surfgirl, dat is wat je wordt. Met een gratis beachlook (en –body) op de koop toe.

