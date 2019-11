VIVA-fit: Home sweat home

Geen zin om door hagel, storm of regen naar de gym te ploeteren? We hear ya. Gelukkig kan een goeie work-out óók in je eigen woonkamer.

Work-out vs. winterslaap

Vanaf het najaar hebben we minder puf om door weer en wind te fietsen richting sportschool. En ook dat vaste rondje hardlopen voelt als een grotere opgave zodra de temperaturen dalen. In de donkere dagen voor kerst lijkt alles meer energie te kosten. Dat is geen onzin: uit een wetenschappelijke studie van de Universiteit van Luik blijkt dat delen van ons brein die nodig zijn voor concentratie, actie en aandacht, pieken rond de zomermaanden en dan tot aan de kortste dag van het jaar – rond 22 december – steeds minder krachtig draaien. Dat concentreren op een work-out nu niet je hoogste prioriteit heeft, is dan ook logisch. Terwijl uit onderzoek óók blijkt dat bewegen je uit een winterdip kan halen door de aanmaak van endorfine, oftewel het happyhormoon, dat vrijkomt tijdens het sporten.

Houtje-springtouwtje

Wil je écht niet naar buiten, dan zit er maar één ding op: een home gym creëren. Kim Kardashian, Katy Perry en Beyoncé gingen je voor. Maar het kan dus ook zonder luxe apparaten, want een yogamat of springtouw hoeven geen rib uit je lijf te kosten. En pakken melk of flessen water doen hun werk ook als gewichten. Of gebruik je eigen gewicht als tool en doe een body weight work-out, waarmee je je balans, flexibiliteit en kracht kunt trainen.

Hóé dan?

Jumping jacks, buikspieroefeningen, burpies, lunges: je kunt het allemaal thuis doen. Denk je nu: help, wat is dat en hoe doe ik dat? Tik ‘body weight work-out woman’ in op YouTube en je vindt een rits aan video’s die tussen de 15 en 45 minuten duren. Ook de work-out apps Sworkit en Freeletics zijn een aanrader. Doe je liever yoga? Ook daar zijn op YouTube genoeg opties voor, of kijk op ekhartyoga.com of stralayoga.com. En heb je een springtouw in huis? Met tien minuten springen verbrand je al ruim 100 calorieën. Of doe een 7-minute workout (zie YouTube of de Seven-app) om jezelf in het zweet te werken. Het mooie: het kost je zo goed als niets en je kunt direct erna je eigen douche in hoppen.