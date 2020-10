Een pirouette, drievoudige axel en dubbele rittberger: kunstschaatsen is een killer work-out waar je u tegen zegt.

Neerlands trots

Werd er in de prehistorie nog op dierenbotten geschaatst, rond de dertiende of veertiende eeuw werden dat schaatsen met ijzers. Of we daarmee al pirouetjes draaiden, vertelt de geschiedenis niet. Pas eind negentiende eeuw kwamen de eerste officiële kunstschaatswedstrijden en in 1908 deed kunstschaatsen als eerste wintersport mee aan de Olympische Spelen. Zo’n serie van rotaties, sprongen en andere bewegingen die je maakt tijdens kunstschaatsen wordt een ‘kür’ genoemd. De Friese Sjoukje Dijkstra is Nederlands grootste kunstschaatskampioen geweest: zij werd in de jaren zestig drie keer wereldkampioen en vijf keer Europees kampioen. Op de Olympische Spelen won ze zilver en goud.

Inspiratie

In 1994 speelde zich een enorme kunstschaatssoap af. Vlak voor de Olympische Spelen van Lillehammer werd er met een ijzeren staaf op de knie van de Amerikaanse kunstschaatser Nancy Kerrigan geslagen. De aanslag werd gepleegd door de entourage van haar rivale Tonya Harding. De geweldige film I, Tonya uit 2017 met Margot Robbie gaat daarover. Die film is vanaf 22 oktober te zien op Netflix. Daar kun je trouwens nog meer kunstschaatsinspiratie opdoen. De serie Spinning out gaat over de opkomende kunstschaatser Kat, die bijna haar carrière vroegtijdig ziet eindigen door een val. Gelukkig kan ze verder als paar, met een getalenteerde… bad boy. Die kunstschaatswereld is zo schattig nog niet.

Winter work-out

Kunstschaatsen is een pittige cardio work-out waarmee je conditie razendsnel vooruitgaat. Je traint je hele lichaam, en dan vooral de bovenbenen, billen en buik- en rugspieren. Om op je schaatsen te blijven staan en pirouettes en sprongen te maken, heb je een goed coördinatievermogen en flexibiliteit nodig; die train je dus ook volop. Met een uur op het ijs verbrand je gemiddeld zo’n 500 calorieën en dat maakt het de perfecte winter work-out.

Let it góóó

Je Disney on ice-kwaliteiten kun je ook als volwassene nog ontdekken. Waarom ook niet? Als je dit eigenlijk altijd al hebt willen doen: go! In Amsterdam kun je een proefles volgen bij ekijsa.nl en figureskatingamsterdam.com, in Groningen bij kunstrijclubgroningen.nl en in Leiden bij ksvrijnland.nl. Kijk voor meer kunstrijverenigingen in jouw regio op de site van de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond: knsb.nl/kunstrijden/ikwilschaatsenkunstrijden/kunstrijverenigingen.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: iStock

