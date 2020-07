Gebruik jij de loopband in de sportschool alleen als verplichte warming-up? Zonde, want een work-out op de loopband kent vele voordelen.

Straf wordt sport

Zie je een loopband als een straf? Zo was het apparaat in 1818 ook bedoeld. Gevangenen moesten er urenlang op lopen – destijds een oneindige houten trap in wielvorm – en maalden daarmee graan of pompten water op. In 1952 werd de voorloper van de huidige sportschoolloopband gebruikt door medici om hart- en longziekten te diagnosticeren. In de jaren zestig werd het nut van bewegen op een loopband in een onderzoek bewezen en zo kwamen in die tijd de eerste loopbanden in de sportscholen en bij mensen thuis. Na een piek aan populariteit in de jaren negentig, zakte het apparaat een beetje weg naar het ‘verplichte opwarmertje’ in de sportschool.

Terugkeer

Zoals alles uit de nineties, is de loopband de laatste jaren bezig met een revival. Vooral in Amerika is er een ernorme opmars van loopbandstudio’s. Dus net zoals je hier de indoorcycling- en roeistudio’s hebt, heb je daar studio’s met alleen maar loopbanden en sportleraren die je erdoorheen slepen. Daarnaast zijn er ook steeds meer sportscholen die loopbandlessen aanbieden. Vaak ook met de loopband anno 2020: de skillmill. Op dit apparaat doe je meer dan rennen alleen: je kunt er complete work-outs op doen. Ook populair is het loopbandbureau, waarbij je dus kunt werken en ondertussen (hard)loopt. Victoria Beckham is fan. Ook grote fans van de loopband zijn de gezusters Kardashian/Jenner. Leuk feitje is dat moeder Kris Jenner in de jaren negentig een loopbandwork-out-video heeft gemaakt met – haar destijds man – Bruce Jenner. Nog steeds zegt ze om vijf uur ’s morgens drie kwartier tot een uur op de loopband te staan terwijl ze ondertussen het nieuws kijkt. De dochters hebben het dus niet van een vreemde.

Waar is dat goed voor?

Het voordeel van rennen op een loopband ten opzichte van buiten hardlopen, is dat je geen rekening hoeft te houden met het weer. Of het nou koud of juist bloedheet is buiten, je kunt het altijd doen. Daarnaast kun je samen met je partner of vrienden lopen, ook al zijn ze trager of sneller dan jij bent. Je hoeft elkaar niet bij te houden, zoals buiten wel het geval is. Ga je in je vakantie in de bergen of door een heuvellandschap lopen, dan kun je een loopband zo aanpassen dat je deze situatie nabootst om alvast te oefenen. Rennen op een loopband blijkt ook een stuk liever te zijn voor je gewrichten dan lopen op het asfalt. Je kunt je work-out zo zwaar maken als je zelf wilt. Door bijvoorbeeld je helling op het apparaat te verhogen, train je je kuiten, dijbenen en bilspieren. En door er een intervaltraining van te maken door hardlopen en wandelen af te wisselen, verbrand je calorieën en buikvet. Het aantal calorieën dat je verbrandt kan nogal verschillen, maar iemand van 68 kilo verbrandt zo’n 450 calorieën met een uur hardlopen op de loopband met helling.

Waar kan ik dat doen?

In Nederland zijn er nog geen loopbandstudio’s, wél bieden studio’s als Saint & Stars en High Studio’s in Amsterdam lessen aan waarbij je de loopband combineert met krachttraining. Natuurlijk kun je in je eigen sportschool zelf aan de slag met een loopbandwork-out. Zo heeft de Nike+ Run Club-app circa zes loopbandwork-outs van 15 of 30 minuten. Studio.live is ook een app die loopbandwork-outs aanbiedt van 10 tot 60 minuten voor beginners tot gevorderden. Avontuurlijk? Via de app Treadmill Trails kun je filmpjes downloaden waarmee je in 30 minuten door een park in New York rent of de Kilimanjaro oprent. En natuurlijk vind je op YouTube ook een groot aanbod aan loopbandwork-outs.

Tekst: Jessica van Zanten | Beeld: iStock

