VIVA-fit: met de schijf een strak lijf

Lekker chill aan het frisbeeën op het strand of in het park? Je kunt van deze zomerse sport ook een calorie-verslindende work-out maken!

Vliegende schotel

Gefascineerd door alles wat met de ruimtevaart en ufo’s te maken heeft, ontwerpt de Amerikaan Fred Morrison rond 1950 een vliegende schotel van plastic. Het patent wordt gekocht door twee ondernemers, die ontdekken dat studenten van Yale al jaren met de metalen deksels van de taartblikken van bakker William Russell Frisbie gooien. Ze noemen dit ‘frisbieing’; wat de ondernemers omdopen tot frisbee. Het plastic schijfje wordt in Amerika steeds populairder en er ontstaan allerlei frisbeesporten. In de jaren zeventig vliegt de schijf naar Europa en daarna zijn ook wij om.

Teamwork

Zie je de frisbee als vermakelijk speeltje in het park of op het strand? Vergis je niet, het is een echte sport in heel veel vormen. Zo is er dogfrisbee, waarbij een hond de schijf vangt. Dat wordt zelfs in competitieverband gedaan. Discgolf is de frisbeevariant van golf, hierbij probeer je in zo min mogelijk worpen de eindhole te bereiken. De populairste vorm is ultimate frisbee: een pittiger wedstrijdvariant waarbij twee partijen tegen elkaar spelen. Die kreeg in 2015 zelfs de Olympische status, want inhoudt dat de landen waar de Spelen zijn, kunnen kiezen of ze het als wedstrijdonderdeel mee laten doen. Het bijzondere is dat deze teamsport de enige ter wereld is zonder scheidsrechter: de spelers houden zelf in de gaten of de spelregels nageleefd worden. Actrice Rachel McAdams is lyrisch over ultimate frisbee: ‘It’s better than going to the gym. It’s really social, you’re outside with other people, such a great way to get in shape. I’m hooked!’

Heel Holland frisbeet

Frisbee kun je natuurlijk op eigen houtje doen op het zand, een veldje of in het park. Het professioneler aanpakken? Surf naar frisbeesport.nl, de site van de Nederlandse Frisbee Bond. Ons land telt 28 ultimate frisbee- verenigingen, zoals ufofrisbee.nl in Utrecht, gronicaldizziness.nl in Groningen, discdevilstwente.nl in Twente en swampdragon.nl in Den Bosch.

Burn baby burn

Werpen, draaien, springen en duiken: frisbee vraagt om een flinke dosis lenigheid. Ben je nog niet lenig, dan word je het snel. Met sprintjes trekken naar de schijf train je je beenspieren, en je conditie gaat er met sprongen van vooruit. Van al het gooien en draaien krijg je ook nog kneiterharde buikspieren. En wat denk je van je hand-oogcoördinatie? Yep, die train je constant door het vangen en gooien, dus dankzij frisbee verbetert ook je concentratie. Hoeveel calorieën je verbrandt, hangt af van hoe intensief je bezig bent . Met een relaxed potje op het strand verbrand je maximaal 200 calorieën per uur. Maar doe je een intensieve ultimate frisbee- work-out, dan kan dat wel oplopen tot 700 (!) in 60 minuten.

Deze VIVA-fit komt uit VIVA-33-2019. Dit nummer ligt t/m 20 augustus in de winkel of kun je hier online bestellen.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto’s: iStock