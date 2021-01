Fit met VIVA: maak kennis met je nieuwe yoga-buddy Adriene Mishler

Maak kennis met de yoga-buddy van velen: Adriene Mishler. Met haar YouTube-video’s brengt ze op een toegankelijke manier yoga in je woonkamer, en dat is niet mis in deze gekke tijden waarin we 24/7 thuis moeten zitten.

Tijd vooruit

Als actrice slash yogalerares moest de 36-jarige Texaanse Adriene Mishler negen jaar geleden de eindjes aan elkaar knopen. Filmmaker Chris Sharpe, die ze ontmoette op de set van een horrorfilm waarin ze speelde, stelde voor om yoga-video’s voor YouTube te maken. Hij maakte al succesvolle kookvideo’s met zijn vrouw. Samen bedachten ze een plan. In die tijd werd yoga in studio’s steeds populairder én duurder. Niet waar yoga voor staat vond Adriene, yoga moest toegankelijk blijven voor iedereen. Ze wilde dat yoga in je huiskamer net zo gewoon werd als ’s morgens je tanden poetsen. En zo begon ze in 2012 met Yoga with Adriene. Het was niet direct een succes, maar toen ze – na onderzoek naar succesvolle zoekwoorden – met lessen kwam als Yoga for anxiety and stress en Yoga for back pain groeide de populariteit van haar kanaal.

We doen het samen

Omdat Adriene vanuit huis lesgeeft – en niet vanuit een flashy studio – en haar hond Benji af en toe voorbij schuifelt, passen haar video’s helemaal in deze tijd. Tel daar haar relaxte en humorvolle stijl bij op en het is logisch dat haar YouTube-kanaal tijdens de lockdown dé plek werd om yogalessen te volgen. Haar les Yoga for complete beginners heeft inmiddels 35 miljoen views en ook haar 30-dagen-programma’s zijn populair. Blut is Adriene al lang niet meer: ze schijnt nu zo’n 2,5 miljoen dollar per jaar te verdienen.

Wat doet het me je?

Yoga maakt leniger, versterkt je spieren, kan pijn verlichten, je beter doen slapen en je compleet zen maken. Het is wetenschappelijk bewezen dat yoga de aanmaak van het stresshormoon cortisol tegengaat. Kortom, deze stresskiller is wat we nodig hebben in deze tijd. Het mooie van Yoga with Adriene is dat je de lessen kunt aanpassen aan jouw situatie. Nieuwkomer? Er zijn diverse video’s voor beginners. Fanatiek aan het hardlopen? Dan is Yoga for runners een mooie aanvulling op je training. Steeds meer last van je rug door het thuiswerken? Probeer de lessen om je rug te ontlasten.

Ik wil ook!

Adriene’s doel om yoga toegankelijk te houden voor iedereen is gelukt, want haar YouTube-kanaal Yoga with Adriene is gratis. En voel je je in een studio nooit zo op je gemak, omdat jezelf vergelijkt met anderen bijvoorbeeld, dan is thuis aan yoga doen de oplossing. Ben je fan van Adrienes manier van lesgeven en wil je meer? Op het platform Find what feels good (fwfg.com) biedt ze – voor nog geen 10 dollar per maand – exclusieve lessen, meditaties en vlogs.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Getty Images

