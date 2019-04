VIVA-fit: ontdek je innerlijke ballerina met deze work-out

Je tutu mag je thuislaten, maar verder is het tijd om je innerlijke prima ballerina te ontdekken tijdens een barre work-out.

Zonder spitzen

Is het tijdens je kindertijd niets geworden met je (jazz)ballet- carrière? Dan is het nu tijd je pas de bourrée en plié op te poetsen, want op ballet geïnspireerde work-outs zijn hot. De trend begon een aantal jaar geleden toen modellen als Doutzen Kroes, Alessandra Ambrosio en Alexa Chung hun strakke lijven nóg ranker trainden bij voormalig ballerina Mary Helen Bowers in New York. Maar ook Marilyn Monroe en Sophia Loren gebruikten ballet in een ver verleden al om fit te worden. In de moderne barre work-outs draait het minder om dansen, maar meer om fitness. Ballet wordt gemixt met yoga en pilates. Je tutu en spitzen kun je dus thuislaten. Soms sta je daadwerkelijk aan een barre, maar vaak ook niet. Er zijn verschillende varianten: zo gebruik je bij Les Mills Barre gewichten tijdens de les en er zijn ook Hot Barre-lessen in een verwarmde ruimte.

Wat moet ik aan?

Dansen en drama

De wereld van ballerina’s en ballerino’s blijft fascinerend. Het strakke keurslijf wekt aan de ene kant bewondering en aan de andere kant medelijden op. Voer voor films dus! Aanrader is de psychologische thriller Black swan waarvoor actrice Natalie Portman zich een ongeluk trainde én een Oscar won. Kijk ook op YouTube naar de video Take me to church van Hozier, waarin de getatoeëerde ‘bad boy van ballet’ Sergei Polunin een onuitwisbare indruk maakt. Hij speelt ook een kleine rol in The white crow, een film over het leven van balletlegende Rudolf Noerejev, die 11 april in première gaat. Het bijzondere levensverhaal van Michaela DePrince, tweede soliste bij het Nederlands Nationaal Ballet, wordt beschreven in Ze noemden me duivelskind. Madonna gaat het boek verfilmen.

Waar en wat kost het?

Er worden door het hele land barre work-outs aangeboden. Bij Studio 191 in Amsterdam kun je je barre hart ophalen aan lessen als Showgirl Barre – dansen als een Las Vegas showgirl – en Box Barre, waarbij je kickboksmoves met ballet combineert. Een Hot Barre-les kun je uitproberen bij BBB Healthboutique in onder andere Haarlem, Delft en Rotterdam. Ook het bekende Les Mills biedt bij allerlei sportscholen op ballet geïnspireerde work-outs aan. Een proefles kost rond de € 15 en er is een rijk aanbod aan rittenkaarten en abonnementen. studio191.nl, bbbhealthboutique.nl, lesmills.com

Wat doet het met je?

Wil je met barre een lichaam als Igone de Jongh of Michaela DePrince kweken? Vergeet het maar, dat vergt jarenlange dagelijkse intensieve danstraining. Maar dat betekent niet dat je het voor niks doet. Barre is een full body work-out die tussen de 30 en 60 minuten duurt. Je versterkt je spieren, uithoudingsvermogen en flexibiliteit. Je zult af en toe – als een echte ballerina! – op je tenen moeten staan waarmee je je balans traint. Je wordt leniger en oefent een tikkie elegantie. Bovendien is het de ultieme booty training. Met barre verbrand je gemiddeld zo’n 300 calorieën per uur, afhankelijk van de soort les die je volgt. De afterburn kan na de les nog even doorgaan, zeker als je barre met gewichten doet.

