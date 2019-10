Viva-fit: op glad ijs

Het is herfst, en dus is het schaatsseizoen deze week weer officieel begonnen. Zouden we dit jaar eindelijk weer een Elfstedentocht krijgen?

Van voor de jaartelling

Schaatsen doen we al sinds de prehistorie. Er zijn in onder andere Nederland en Scandinavië zogenaamde glissers gevonden: schaatsen van een rib of middenvoetsbeen van een paard, rund of hert. Ze werden onder de voeten gebonden om ijsvlaktes over te steken. In Nederland en Vlaanderen werden schaatsen verder ontwikkeld en worden er rond 1200 ijzeren schaatsen gemaakt. In de eeuwen erna werden overal in het land schaatstochten georganiseerd en in 1882 wordt de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) opgericht. In 1893 wordt Jaap Eden de eerste wereldkampioen hardrijden op de schaats.

Schaatsen in de buurt – of in Zweden

Wil je de techniek goed onder de knie krijgen, dan is het goed om je aan te melden bij een vereniging voor wekelijkse lessen. Op knsb.nl/kunstrijden/zoek-een-ijsbaan staan de ijsbanen in jouw regio. Als de schaatskoorts losbarst, wordt op sites als natuurijswijzer.nl en natuurijs.ekkel.com bijgehouden waar je veilig kunt schaatsen. Ook een aanrader als je natuurijs wilt: schaatsen in Zweden! Hier heb je elk jaar natuurijsgarantie en schaats je over immense meren en door prachtige natuur: natuurijszweden.nl en schaatsen-in-zweden.nl

It giet oan

Schaatsen wordt ons met de paplepel ingegoten. Zodra het kan, worden de ijzers ondergebonden. Scholen mogen kinderen bij een dik pak ijs ‘ijsvrij’ geven, iets wat alleen in ons land voorkomt. Elke generatie heeft dan ook z’n schaatshelden voortgebracht: van Yvonne van Gennip tot Ireen Wüst en nieuwe heldinnen als Antoinette de Jong of Jutta Leerdam. Koning Willem-Alexander reed op zijn achttiende de Elfstedentocht onder de naam W.A. van Buren. Andere bekende schaatsliefhebbers zijn Coen Swijnenberg, Jan Versteegh en Beertje van Beers. En toen er begin vorig jaar ijs lag, greep Doutzen Kroes de kans om man Sunnery James en zoon Phyllon de beginselen van het schaatsen te leren op de Friese wateren. Doutzen heeft ooit een shoot gedaan op Viking-schaatsen met fotografe Annie Leibovitz.

Strak plan

Met deze winterse work-out train je je been-, bil-, kuit-, rug- en buikspieren en doordat je in balans moet blijven, ook nog eens je core. Je conditie gaat met sprongen vooruit en je verbrandt zo’n 500 calorieën per uur. Als je buiten schaatst, krijgt je lijf ook nog eens een vitamine D-boost en zorgen waaien elk rondje een beetje meer uit je hoofd, omdat je lekker geconcentreerd in de buitenlucht beweegt. Train je in een groepje, dan is het sociale aspect – warme chocomelk na de les! – ook nog eens gezellig.

