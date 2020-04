VIVA-Fit: Rek & Strek

Coronaproof én goedkoop sporten? Met een weerstandsband kun je alle kanten op: thuis, op je balkon, in je tuin of in het park.

De fysio is ook fan

De weerstandsband, ook wel bekend als fitness-elastiek, werd in het begin van de 20e eeuw vooral door fysiotherapeuten gebruikt bij revalidatie van hun patiënten. De banden maken de spieren sterker, mobieler en flexibeler. Niet zo gek dus dat de banden in de jaren 70 in Amerikaanse sportscholen werden geintroduceerd als onderdeel van krachttraining. Ook bij ons is de weerstandsband meestal onderdeel van een circuit, al zijn er online tegenwoordig steeds meer trainingen te vinden waarmee alleen de band wordt gebruikt. Handig, zeker in deze tijden, als je weinig ruimte hebt en toch een pittige work-out wil hebben. De afgelopen weken zijn weerstandsbanden dan ook niet aan te slepen.

Wat doet het met je?

Een setje weerstandbanden bestaat uit verschillende sterktes, hoe dikker de band hoe zwaarder de weerstand. En hoe verder je het elastiek uitrekt, hoe meer kracht je moet zetten. Als beginner start je meestal met de meest lichte band om op te bouwen. Er zijn dichte en open elastieken, met beide kun je even zwaar trainen. En al lijkt het ‘gewoon een elastiek’, je kunt er toch echt een full body work-out mee doen. Je pakt met diverse oefeningen de grote spiergroepen aan, maar ook de kleine stabiliteitsspieren die, als ze sterker worden, de grote spieren kunnen ondersteunen. Ook blijkt uit onderzoek dat je balans en mobiliteit beter worden door het trainen met een elastiek. Als je zeventig kilo weegt, verbrand je in een uur trainen met weerstandsbanden gemiddeld 365 calorieën.

Quarantainetraining

Nu we aan huis gekluisterd zijn, worden ook de grootste sportschoolfreaks steeds creatiever in hun home gym. Zo heeft Sanne Hans (@missmontreal_) een paar quarantaine work-outs met weerstandsband op haar Stories gezet. En ook Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) geeft bijna dagelijks creatieve trainingen tijdens quarantaine. Zo traint hij met een pan, maar ook met een weerstandsband, waarover hij zegt: ‘Je hebt geen fitnessmateriaal nodig om thuis goed te trainen. Maar áls je toch iets wil aanschaffen, is zo’n elastiek een absolute aanrader.’

Nog meer inspiratie

Op YouTube staan verschillende work-outs met een weerstandsband (zoek op restistance band): van 10 minuten tot een half uur. Alleen voor de booty, voor je armen of een full body work-out. Populair zijn de work-outs van Popsugar Fitness bijvoorbeeld. Ook zijn er online allerlei schema’s te vinden voor beginners tot gevorderden. Er zijn diverse apps met elastiek work-outs, zoals: Resistance Band Work-out, Resistance Band Work-out with Fitify en ook de Nike Training Club-app heeft verschillende trainingen met elastieken.

