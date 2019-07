VIVA-Fit: Ring my kettlebell

In twintig minuten meer effect dan met een uur hardlopen? Kom maar door met die kettlebell.

Russisch geheim wapen

De voorganger van de bel, de Girya, werd in de zeventiende eeuw in Rusland gebruikt om granen en vlees te wegen. Tot een slimmerd bedacht: hé, we kunnen die gewichten ook gebruiken om te trainen. De Girya kreeg een make-over, het leger en de geheime dienst gingen ermee trainen en in de jaren veertig van de vorige eeuw kwamen er wedstrijden door heel Rusland. Pas twintig jaar geleden bracht trainer Pavel Tsatsouline de kettlebell naar de VS en veroverde de ijzeren bal de rest van de fitnesswereld.

IJzeren discipline

Van de Kardashian-klan kun je veel zeggen, maar niet dat ze geen discipline hebben. Zo doet Khloé graag de kettlebell deadlift van celeb-trainer Lyzabeth Lopez. Oudste zus Kourtney heeft een kettlebell-work-out op haar Kourt-app staan en ook Kim laat op Insta zien fan te zijn. Het Britse bodypositivity-model Iskra Lawrence traint zich suf met de kettlebell, net als Vanessa Hudgens.

Hoe, wat, waar?

Fijn van de kettlebell: met een online work-out of boek met uitleg kun je gewoon thuis in de woonkamer of in het park aan het sporten slaan. We raden je wel aan eerst met een trainer in de sportschool de bewegingen onder de knie te krijgen. Bij verkeerde uitvoering heb je zo blessures. Ook is het slim te testen welk gewicht bij je past. Er zijn kettles van vier tot veertig kilo, voor een vrouwelijke beginner is acht tot twaalf kilo the max. Op zoek naar een groep? Kettlebell Outdoor traint in Amsterdamse parken, in Malden en Nijmegen kun je naar The Kettlebell Club en Fit For Free biedt door het hele land trainingen aan.

Word een kettlebelle

Met de kettlebell doe je een complete full body work-out waarmee je spieren kweekt en je uithoudingsvermogen een boost geeft. Uit onderzoek van de Amerikaanse universiteit van Wisconsin blijkt dat een kettlebell-work-out van twintig minuten effectiever is dan een uur hardlopen en gewichtheffen. Je verbrandt 20,2 calorieën per minuut, dus zo’n 400 als je twintig minuten aan de gang bent. En je hoeft écht niet bang te zijn dat je de vrouwelijke Schwarzenegger wordt; je wordt vooral heel lean, sterk en flexibel. Wie wil dat nou niet?

Deze VIVA-fit komt uit VIVA-29-2019. Dit nummer ligt t/m 23 juli in de winkel of kun je hier online bestellen.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Stocksy