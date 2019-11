Jezelf en het klimaat in shape houden? Dat kan met ploggen: afval rapen tijdens het hardlopen.

Greta achterna

Dat ze in Scandinavië voorop lopen als het om duurzaamheid gaat, is geen geheim. Niet gek dus dat daar in 2016 de meest milieubewuste sporttrend ontstond: plogging. Een samenvoeging van het Zweedse woord voor pakken (plocka) en jogging. Het idee: je combineert je vaste renrondje met het rapen van zwerfaval. Sinds vorig jaar gaat plogging de wereld over; het stond zelfs op de nominatie om Van Dale-Woord van het jaar te worden. Onder het motto ‘It’s not my garbage, but it’s my planet’ trekken hardlopers in uiteenlopende landen handschoenen aan en nemen een vuilniszak mee tijdens hun work-out. Ben je niet zo van het rennen, dan is er ‘planderen’: jawel, ploggen voor wandelaars. Greta Thunberg zal trots op je zijn.

Afvalrace

Je hebt geen sportclub nodig om te gaan ploggen, maar het is wel leuker om samen goed bezig te zijn. Daarom worden er steeds vaker plogging runs georganiseerd. Zo was er een run op 12 oktober tijdens het Marathonweekend in Eindhoven, bedoeld om de route schoon te krijgen en elkaar op een ontspannen manier te leren kennen. Ook riepen het Wereld Natuurfonds en outdoorwinkel Bever 26 oktober uit tot Nationale Plogdag. Op die dag werden diverse runs georganiseerd, maar dat was echt niet je laatste kans. Via trashwalking.nl kun je in de gaten houden wat er voor groene renners zoal op de planning staat. Ook met hashtag #ploggingrun blijf je op de hoogte.

Feel good, look good

Met plogging ben je niet alleen lekker bezig voor de planeet, je verbrandt ook nog eens meer calorieën dan bij een normaal rondje rennen: zo’n 288 in plaats van 235. Door steeds te stoppen om afval op te rapen ben je bezig met een intervaltraining, en dat levert een snellere vetverbranding op. Ook doe je squats om de troep op te pakken en buk je wat af, waarmee je je hamstrings en bilspieren traint. Hoe meer trash je raapt, hoe zwaarder die vuilniszak wordt. En dat betekent weer een goede work-out voor je armspieren. Wil je het resultaat van je plogging run met de wereld delen? Doe dat op social media met de hashtag #zwerfie en de complimenten stromen binnen. Over een feel good-sport gesproken…

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Getty Images