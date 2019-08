VIVA-Fit: Shuttle buzz

Fan van badminton? Je kunt ook buiten de camping je racket oppakken! En er is ook een leuk nieuw zusje om kennis mee te maken: airbadminton.

Gaat Als een ra(c)ket

Battledore and shuttlecock, jeu de longue plume, poona, hanetsuki: het zijn allemaal benamingen voor op badminton lijkende spellen die al eeuwen in verschillende landen werden gespeeld. Het kreeg z’n officiële naam doordat het spel in 1873 fanatiek op het landgoed van een Britse hertog in, jawel, Badminton werd gespeeld. Dat wij het vooral kennen van de camping of het strand, komt doordat in Nederland in 1953 de eerste speelgoed-badmintonsetjes werden geïntroduceerd, die massaal ons land veroverden. Maar het is lullig om badminton alleen af te doen als vakantie-activiteit. Het is namelijk niet alleen een unieke sport – want de enige sport met een shuttle – maar ook nog eens de snelste racketsport ter wereld. Er kunnen snelheden van 300 km per uur worden gehaald en dat is sneller dan met tennis. Kijk op badminton.nl/verenigingen waar je het bij jou in de buurt kunt spelen.

Nieuw: airbadminton

Om de sport een popula-riteitsboost te geven, zijn badmintonbonden wereldwijd al een paar jaar bezig met de ontwikkeling van een nieuwe vorm van badminton: airbadminton. Om goed te kunnen badmintonnen en geen last te hebben van de wind, moet je het namelijk officieel binnen spelen. Airbadminton speelt in op de behoefte om het ook buiten te kunnen spelen. Het spel heeft iets andere regels gekregen, een ander veld en vooral ook een zwaardere shuttle, die wel tegen een windstootje kan. Badminton Nederland is al vanaf mei bezig met de introductie van deze sport. Geïntrigeerd? Op het Badminton Festival, deze zomer nog in Tilburg, Almere en Nijmegen, worden er clinics gegeven en kun je dus kennismaken met Airbadminton. Kijk op badminton.nl/evenementen voor meer info.

Wat doet het met je?

Een racket en shuttle die weinig wegen, dat doet toch niet zo veel? Wel dus! Ten eerste is het een van de hoogste calorieverbranders binnen de sport: circa 500 per uur. Je rent heel het veld over en smasht de ene na de andere shuttle over het net, dus je conditie gaat zienderogen vooruit. Ook gebruik je heel je lichaam, wat ervoor zorgt dat je spieren steviger worden en je lijf mooi toned, en je reactievermogen wordt scherper omdat je constant moet reageren op de slag van de tegenstander. Extra leuk: badminton is een heel sociale sport, omdat je het minimaal met één persoon speelt. Je krijgt er dus zo een groep nieuwe vrienden bij. En dát is dan weer goed voor je omdat mensen met een goede sociale kring zich gezonder en gelukkiger voelen.

Lovegame

Badminton heeft een paar bijzondere fans. Zo spelen Vladimir Poetin, Bill Gates en Leonardo DiCaprio graag een potje (niet mét elkaar, voor zover wij weten). Twee jaar geleden speelden tennissers Rafael Nadal en Venus Williams tegen elkaar, en beiden moesten toegeven dat het behoorlijk pittig was. Maar de grootste fans zijn acteurskoppel Rebecca Romijn en Jerry O’Connell. Ze verklapten dat badminton hun geheim is om de passie in hun relatie vlammend te houden. Romijn: ‘We spelen weleens vier uur per dag.’ Doe er je voordeel mee!