Als je dan toch in het park bent om lekker te chillen, span dan meteen even een slackline tussen twee bomen. Balanceren kun je leren!

Op grote hoogte

Als een klimmer niet kan klimmen, verzint ie een nieuwe sport: slacklinen. Dat gebeurde in de jaren vijftig in Yosemite Valley in Amerika, waar klimmers bij slecht weer hun energie op een andere manier kwijt moesten. Ze liepen over hekken en spanden touwen om het balanceren te oefenen. In de jaren tachtig ontwikkelden twee klimmers de nylon band die elastisch was waardoor balanceren, springen en trucs nog uitdagender werden. Deze banden worden door ervaren klimmers ook wel tussen twee bergen gespannen – highlining. Sommige klimmers zijn daarbij gezekerd, durfallen doen het zonder. De meeste mensen spannen een slackline tussen twee bomen in het park of bos.

Laag bij de grond

Als een beginnende slackliner span je een afstand van drie tot vijf meter, de slackline blijft onder je knie en de breedte van de band is tussen de drie en vijf centimeter. Je oefent met het balanceren, eerst met je ene been, daarna je andere en je houdt je armen gebogen boven je hoofd. Je focust op één punt en als het balanceren al een beetje gaat, kun proberen over de band te lopen. Hoe meer ervaren je wordt, hoe hoger en langer je de lijn kunt spannen. Dan kun je trucs gaan uitvoeren, zoals achteruitlopen en knielen. Omdat slacklining een jonge sport is, worden er steeds weer nieuwe trucs bedacht. Er is een groep die zich alleen maar focust op trucs (tricklining); ze doen bijvoorbeeld de handstand, een salto of springen van slackline naar slackline. Er is zelfs een vorm van yoga slackline.

Wat doe het met je?

Met slacklining train je je balanceervermogen als een malle. Daarnaast word je je steeds meer bewust van wat je lichaam kan en doet als je bepaalde bewegingen maakt. Je traint al je spieren, maar vooral je buik-, rug- en beenspieren. Ook blijkt het uit onderzoek een goede training van je concentratie en geheugen; het wordt zelfs bij Alzheimer-patiënten gebruikt. Fysiotherapeuten gebruiken het in hun praktijk als onderdeel van een revalidatieplan en onder anderen professioneel sprinters, snowboarders en schaatsers gebruiken de voordelen van slacklinen om nóg beter te worden in hun eigen sport. Maar vooral belangrijk: deze work-out is heel erg leuk.

Waar doe ik dat?

Met slacklining kun je zelf aan de slag, je kunt vooraf wel wat tips online opzoeken of kijk op YouTube naar de handige video’s van slacktivity.nl. Workshops worden vaak in grote groepen gegeven op events of bedrijfsuitjes, meer info hierover vind je op slacklineshop.nl en palmbeachevents.nl. Je kunt slacklinen op blote voeten voor optimale grip – dat is fijn als je een beginner bent – of op schoenen met dunne zool en weinig profiel.

Deze VIVA-Fit komt uit VIVA-2020-35. Dit nummer ligt t/m 1 september in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: iStock