Fit worden? Squashen is één van de beste sporten om calorieën mee te verbranden

Zin om er flink tegenaan te gaan? Squash is een van de meest calorie verslindende sporten en nog hartstikke leuk ook.

Tot het gaatje

Wat doe je als je in de gevangenis zit en je verveelt? Dan verzin je een nieuwe sport. Britse gevangenen in de achttiende eeuw deden het. Ze speelden met een tennisracket tegen de gevangenismuren en noemden het ‘rackets’. Het spel ging verder buiten de gevangenismuren in steegjes achter pubs. Echt populair werd het toen scholieren op de Londense Harrow School in 1830 ontdekten dat een bal met een gaatje erin werd platgedrukt (‘squashed’) als het de muur raakte, en het spel daardoor veel gevarieerder werd. De sport werd omgedoopt tot squash en veroverde andere delen van de wereld. De Titanic had zelfs een squashruimte aan boord.

Binnen vier muren

Van de muren van gevangenissen, pubs en jongensscholen verhuisde squash naar een afgesloten zaal. Het indoor racketspel kun je met twee of vier personen spelen. Het lijkt een beetje op tennis, alleen speel je niet tegenover maar naast elkaar en gebruik je de muren om tegen te slaan. Op de muren staan rode lijnen, waar de kleine rubberen bal tussen moet blijven. De zaal is 6,40 x 9,75 meter, je moet dus snel reageren op de acties van je tegenspeler en dat maakt squash net een stukje dynamischer dan tennis.

Wat doet het met je?

Squash is een intensieve sport waarbij je drijfnat de zaal verlaat. Het is dan ook een ideale conditie-opbouwer. Je traint je hele lichaam, vooral arm-, been-, bil,- en buikspieren. De sport staat in de top vijf van meest calorieverbrandende sporten. Gemiddeld verbrand je met een uur squashen 600 calorieën. Ben je een ervaren speler, dan kan dit zelfs oplopen tot 1000 calorieën. Je hand-oogcoördinatie verbetert en je reactievermogen wordt steeds sneller als je het spel regelmatig speelt. En vergeet vooral het sociale aspect van deze sport niet. Je speelt samen en na afloop drink je nog even een drankje in de kantine.

Waar kan ik dat doen?

Een squashbaan afhuren kost tussen de vijf en twintig euro per uur en je kunt – als je de smaak te pakken hebt – natuurlijk ook gaan voor een lidmaatschap. Rackets en dergelijke zijn vaak ook ter plekke te huur. Je kunt onder andere squashen bij squashcity.com in Amsterdam, dekkerwarmond.nl in Warmond, squashdrachten.nl in Drachten, clubpellikaan.nl in o.a. Maastricht en Apeldoorn. Op squash.nl van de Squash Bond Nederland vind je een zaal in jouw regio.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: iStock

