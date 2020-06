10.000 stappen per dag: het werd voor velen een dagelijkse routine toen de sportscholen dichtgingen. Maar wat doet het eigenlijk met je?

Met dank aan dokter Hatano

We hoorden het veel om ons heen de afgelopen maanden: mensen die besloten om dagelijks 10.000 stappen te zetten. Het binnenzitten en niet naar de sportschool kunnen hakte er bij velen behoorlijk in, kiloknallerwise. Die 10.000 stappen die we nu massaal proberen te halen, hebben we te danken aan de Japanse arts Yoshiro Hatano. Hij ontwikkelde een stappenteller voor een bedrijf in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio in 1964. Die stappenteller heette de manpo-kei, wat letterlijk ‘10.000 stappen meter’ betekent. Hatano maakte zich ongerust dat Japanners te veel ongezonde gewoontes uit Amerika overnamen en minder actief werden. Hij had berekend dat als een Japanse man in plaats van z’n dagelijkse 4000 stappen ongeveer 10.000 stappen zou maken, hij gemiddeld 300 calorieën zou verbranden en slank zou blijven. Hoewel de manpo-kei een marketingtool was, werden de 10.000 stappen per dag wereldwijd een graadmeter voor gezonde beweging.

Kampioen zitten

In Nederland zijn we kampioen zitten: gemiddeld zitten we 7,1 uur per dag en zetten we op een kantoordag gemiddeld 4000 stappen. TNO-onderzoeker Ingrid Hendriksen: ‘Te veel zitten brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Mensen die weinig zitten leven langer, hebben minder kans op ziektes als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. Extreem veel zitten kan je zelfs jaren van je leven kosten. Uit onderzoek blijkt dat meer dan tien uur per dag zitten de kans op voortijdig overlijden verhoogt met veertig tot zestig procent, vergeleken met mensen die minder dan vier uur per dag zitten.’ Onze nieuwe nationale hobby is dus zo slecht nog niet.

Wat doet het met je?

10.000 stappen per dag staat gelijk aan ongeveer zeven kilometer lopen, daar doe je als je rustig doorstapt zo’n anderhalf uur over en daarmee verbrand je tussen de 400 en 500 calorieën. Wandelen maakt je fitter – niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Door een mooi park of andere mooie omgeving lopen kan je ‘gelukshormonen’ een boost geven, waardoor je beter met tegenslag kunt omgaan. Het enige nadeel is dat anderhalf uur wandelen – als het normale leven weer z’n gangetje gaat – vaak moeilijk haalbaar is. Uit onderzoek blijkt dat die 10.000 stappen voor sommigen zo’n groot ding wordt, dat ze van de weeromstuit helemaal niets doen. Maar of je nou 8000 stappen doet of 10.000 stappen, het doel is dat je in beweging komt. Uit Brits onderzoek blijkt overigens dat drie keer per dag tien minuten stevig doorstappen (dus dertig minuten in totaal) net zo goed voor je is als 10.000 stappen wandelen. Dus doe gewoon wat bij jouw levensstijl past.