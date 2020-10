Fit met VIVA: Maak een comeback met step aerobics

In de jaren negentig was het dé fithit: step aerobics. Deze caloriekiller is zo leuk, dat het tijd is voor een comeback.

Leuk voor iedereen

Toen de Amerikaanse turnster Gin Miller eind jaren tachtig een blessure opliep, kreeg ze van haar fysiotherapeut de opdracht om op en af een melkkrat te stappen om zo de spieren rondom haar knie sterker te maken. Miller vond het handiger om de trappen op haar veranda te gebruiken en om de stilte te doorbreken en de oefening minder saai te maken, zette ze aerobicmuziek op. En hoppa, step aerobics was geboren. Eenmaal gerevalideerd, ontwikkelde Miller de work-out en werd er een stepbankje gemaakt. In de jaren negentig was step aerobics een van de populairste work-outs in de sportschool. Dat kwam mede doordat het een low impact klas was – terwijl tot die tijd high impact aerobics-klassen populair waren – en daardoor ook geschikt voor beginnende sporters en mensen met blessures. Maar daarnaast voelt de les als dansen, waardoor zelfs de grootste sporthater het leuk vindt.

Wat doet het met je?

Er zijn stepslessen voor beginners en gevorderden, bovendien kun je je stepbankje verhogen als je toe bent aan wat meer pit. Step aerobics is een complete work-out: na de warming-up komt het aerobicsgedeelte, waarna er oefeningen met gewichten worden gedaan om af te sluiten met een coolingdown. De focus ligt op het trainen van je benen en billen, maar door de danschoreografie train je ook de rest van je lichaam en bouw je snel conditie op. Je verbetert je coördinatie en balans en verbrandt calorieën als een malle: per uur kan iemand van zestig kilo bij een beginnersles gemiddeld 450 calorieën verbranden; bij een gevorderde les kan dit oplopen tot ruim 650 calorieën.

Ik wil dit doen!

Step aerobics of body step kon je in de jaren negentig in vrijwel elke sportschool doen. Dat is nu niet meer zo, maar gelukkig zijn er nog steeds sportscholen die de lessen aanbieden. Bijvoorbeeld bij fitness365.nl in Amsterdam, Alphen aan de Rijn en Hooglanderveen, splashamsterdam.nl, aerofitt.nl in Hengelo en Zutphen.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: iStock

Deze VIVA-Fit komt uit VIVA-2020-41. Dit nummer ligt t/m 13 oktober in de winkel of kun je hieronder online bestellen.