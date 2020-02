VIVA-Fit: Een vluggertje onder stroom

Snel en effectief trainen? Met EMS-training ben je in 20 minuten klaar, maar dan moet je wel wat stroomstoten trotseren.

1. In shock

‘Electro musculair stimulation’ of kortweg EMS is – al verwacht je dat misschien niet – zo oud als de weg naar Rome. De Grieks/Romeinse arts Claudius Galenus ontdekte 200 jaar na Christus dat hoofdpijn en jicht met elektrische impulsen behandeld konden worden. In de loop der eeuwen werd het gebruikt en getest in psychotherapie voor mensen met blessures of verlamming. In 1939 bleek uit testen op dieren dat hun spiermassa groter werd door EMS; in 1971 werd dat ook via testen op mensen bewezen. Vanaf de jaren 50 kregen Russische topatleten EMS-trainingen om hun spieren te laten groeien. En nadat de rest van de topsportwereld om was, moest ook ‘de gewone mens’ aan de elektrische shocks om sterk en strak te worden. Eerst via Tell Sell-reclames en de laatste jaren via sportscholen die zich alleen op EMS-trainingen richten.

2. Hoe werkt het en wat doet het?

Dé USP van EMS-training: de work-out duurt slechts 20 minuten, terwijl dat gelijk zou staan aan drie uur in de sportschool. Ideaal dus voor mensen die weinig tijd hebben. Sportkleding heb je niet nodig – behalve sportschoenen dan – want in de sportschool krijg je speciaal EMS-ondergoed aangemeten en een soort korset met elektroden. Het ondergoed wordt natgespoten, zodat de stroomstootjes goed geleiden. Je wordt gekoppeld aan een basisstation waar de instructeur de hoogte van je shocks bepaalt. De instructeur doet de oefening, jij doet die in 4 seconden na en dan heb je 4 seconden rust en doet zij de volgende oefening voor. De stroomstootjes kunnen tintelend tot pijnlijk aanvoelen, afhankelijk van hoe hoog de instelling is. Met de EMS heb je 50 keer meer spiersamentrekkingen en bereik je diepere spieren dan met gewone krachttraining. Het is fullbody work-out waar je je gewrichten niet mee belast, omdat alleen je spieren in actie komen. Na een training moet je ongeveer 48 uur niet sporten om te herstellen en je spiermassa te laten groeien. Reken op spierpijn!

3. Als zelfs Arie Boomsma spierpijn heeft…

EMS is dus al heel lang populair bij sporters, voor onder andere sprinter Usain Bolt en tennisser Rafael Nadal is het een aanvulling op hun training. Ook modellen Romee Strijd, Ashley Graham en Alessandra Ambrosio zijn niet bang voor een stroomstootje. Voor Tom ‘Spiderman’ Holland was het dé manier om in shape te komen voor zijn strakke spinnenpakje. Tom: ‘Het is alsof je een yogales doet terwijl je geëlektrocuteerd wordt. Het werkt en het is heel leuk, maar ook het ergste wat ik ooit gedaan heb!’ In eigen land gingen Carice van Houten, Halina Reijn, Géza Weisz en Beau van Erven Dorens al voor wat prikkels. Zelfs de überfitte Arie Boomsma, die het testte voor RTL Boulevard, had zweet op zijn voorhoofd na 20 minuten: ‘Ik heb al drie dagen spierpijn!’

4. Dat wil ik ook!

Het klinkt allemaal als een wondermiddel, maar dat is EMS niet per se. Is je doel afvallen, dan moet je daarnaast – zoals bij alle sporten – op je voeding en leefstijl letten. Het is ook niet voor de luie sporter, want je moet écht werken in die 20 minuten. Toch proberen? Dat kan bijvoorbeeld bij bodytecstudio.nl in o.a. Den Haag en Delft, elektrotraining.eu en studioprikkels.nl in Amsterdam, pulsehealthstudio.nl in o.a. Apeldoorn en Deventer en Fitenfast.nl in Haarlem.