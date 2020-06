Wimbledon afgelast, Roland Garros verschoven; helaas is het geen tennisjaar voor de liefhebber. Dan maar zelf oefenen op die perfecte backhand, want de tennisbanen zijn wel weer open.

Handwerk

De Fransen speelden in de middeleeuwen een voorloper van het huidige tennis. Het heette jeu de paume, een kaatsspel waarbij een met haar gevulde bal met de hand werd geslagen. Geliefd bij het volk, maar ook bij de adel die hun eigen banen hadden. Daarna werd er met een handschoen geserveerd, totdat eind 15e eeuw de eerste rackets werden ontworpen. Het spel werd onder verschillende namen door heel Europa populair. Het woord ‘tennis’ kwam voor het eerst voor in 1399, wat waarschijnlijk een afleiding van het Franse ‘tenez’ (‘houd hem’) is, omdat je je tegenstander moest waarschuwen als je de bal opsloeg. Het spel ontwikkelde zich in de loop der eeuwen met betere rackets, ballen, spelregels en toernooien. Wimbledon werd voor het eerst in 1877 gehouden en gaat dit jaar, vanwege corona, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet door.

Lang zul je leven

Met tennis train je heel je lichaam en gooi je je verbrandingsmotortje omhoog: iemand van 70 kilo verbrandt met een uur tennissen ongeveer 412 calorieën. Je krijgt meer uithoudingsvermogen, je oog-handcoördinatie wordt scherper en je botten en spieren worden sterker. Uit een groot Deens onderzoek blijkt zelfs dat tennisspelers bijna tien jaar langer leven dan niet-sporters, maar ook dan hardlopers, zwemmers en fietsers. Wetenschappers vermoeden dat dit met het sociale element van tennis te maken heeft. Je doet het een-op-een of speelt dubbelspel en na afloop is er vaak ook nog tijd voor een drankje in de kantine.

Banenzoeker

Er zijn bijna 1700 tennisverenigingen door heel het land, je vindt die in jouw omgeving op tennis.nl/verenigingszoeker. Daarnaast zijn er gratis tennisbanen in veel (stads)parken: op de website van jouw gemeente kun je vaak alle openbare sportplekken vinden.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: iStock

Deze VIVA-fit komt uit VIVA-24-2020. Dit nummer ligt t/m 16 juni in de winkel of bestel je online via onderstaande link.